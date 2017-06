Campania: accordo Mise-Regione-Invitalia, 325 mln per imprese

Roma, 22 giu. (Labitalia) - Oltre 300 milioni di euro immediatamente finanziabili per favorire l’attrazione di nuovi investimenti e consolidare i programmi già avviati di sviluppo nei settori dei trasporti, aerospazio, agroalimentare, innovazione e turismo, grazie all’intesa tra il ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Campania e Invitalia. L’importo totale dell’impegno finanziario previsto per l’attuazione dell’accordo è di 325 milioni di euro, di cui 175 milioni messi a disposizione dal Mise a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020. Gli altri 150 milioni rappresentano la quota di cofinanziamento a carico della Regione Campania. In particolare, il fabbisogno di risorse pubbliche necessarie per finanziare gli investimenti dichiarati ammissibili sarà coperto al 46,15% dalla Regione e per la restante parte dal ministero per lo Sviluppo. Inoltre, una parte dell’importo complessivo, pari a 90 milioni, sarà destinata al cofinanziamento dei Programmi di sviluppo per la stipula di accordi specifici. Potranno essere oggetto del cofinanziamento anche i programmi di sviluppo le cui richieste sono già state presentate ad Invitalia alla data di sottoscrizione dell’accordo e non hanno ancora ricevuto la delibera di ammissione al finanziamento.“Questo accordo - dichiara l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri - rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, che auspichiamo possa essere esteso anche ad altre regioni. Il contratto di sviluppo si conferma uno degli strumenti più efficaci messi in campo dal governo per favorire traiettorie di crescita anche nelle aree del Mezzogiorno. Ed è la dimostrazione che quando gli incentivi sono semplici, efficaci e trasparenti possono rispondere adeguatamente alla domanda di sviluppo che arriva dai territori”.