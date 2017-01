Campus Orienta! Il Salone studente, arrivano le professioni del futuro

31 gennaio 2017- 13:55

Firenze, 31 gen. (Labitalia) - Le professioni del futuro sbarcano a 'Campus Orienta! Il Salone dello studente', la manifestazione di Class Editore che da 27 anni si occupa di formazione e orientamento post-diploma. L'iniziativa questo anno toccherà 12 città italiane. Di queste, nel primo semestre del 2017, saranno quattro le tappe che vedranno la partecipazione di InTribe: il 7 e 8 febbraio a Firenze, l'8 e il 9 marzo a Napoli, il 21 e 22 marzo a Monza e il 20 e 21 aprile a Milano. E così a pochi giorni dall’inaugurazione del tour 2017, Campus Orienta! Il Salone dello Studenti ha annunciato di aver siglato una partnership con InTribe per offrire ai ragazzi uno sguardo approfondito su quelle che saranno le professioni più richieste in futuro. Dal futuro del mercato del lavoro alla scelta formativa migliore nell’ottica di un futuro professionale brillante, stabile e meglio remunerato, risponderanno gli esperti di InTribe, società specializzata nell’analisi dei trend futuri, dei nuovi mercati e delle necessità delle aziende.Il Salone dello Studente, amplia dunque il bagaglio informativo offerto ai circa 220 mila studenti di IV e V superiore che ogni anno affollano gli spazi della manifestazione, aprendosi a contenuti innovativi, dedicati non solo alle proposte di formazione universitaria e accademica, ma anche all’approfondimento dei mutamenti che, già oggi, ma sempre di più nei prossimi anni, interesseranno il mondo del lavoro e che vedono nell’istruzione post-diploma un veicolo fondamentale al job placement.“Con questa partnership -ha dichiarato Domenico Ioppolo, coo di Campus Editore- il Salone dello Studente si arricchisce di un nuovo e importante contributo che completa l’ottica di orientamento consapevole già proposta negli anni scorsi e supportata dalla presenza di psicologi esperti nel campo. Da 27 anni -ha ricordato- lo scopo della manifestazione non è semplicemente informativo sulle proposte della varie università e accademie, ma un impegno concreto in favore di una scelta cosciente e volta ad abbattere gli sprechi scolastici e, quindi, a ottimizzare, per studenti e docenti, gli anni di studio e formazione".“Da un’indagine -ha sottolineato Mirna Pacchetti, ceo di In Tribe- che abbiamo realizzato, e che presenteremo a marzo a Milano, emerge una certezza: molti di noi non sono pronti ad affrontare i nuovi scenari lavorativi che stanno già cominciando a delinearsi in questi anni. I nostri ragazzi -ha chiarito- affronteranno un mercato del lavoro profondamente diverso da quello attuale. La quarta rivoluzione industriale non si può affrontare aspettando di vedere che cosa succederà, ma occorre prevederne ed anticiparne gli impatti, soprattutto nell’ambito della formazione e dell’istruzione". "Le scelte fatte oggi -ha assicurato Mirna Pacchetto- si concretizzeranno tra 5-10 anni e, in un mondo che evolve così rapidamente, questo lasso di tempo è un'eternità". Il Salone dello Studente - Campus Orienta! rappresenta dal 1990, anno della fondazione, la più significativa manifestazione di settore in Italia dedicata all’orientamento universitario, formativo e professionale: 28 giorni, 12 appuntamenti, oltre 500 eventi dedicati ai giovani. Il Salone si rivolge all'universo degli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado e offre l’occasione di vivere delle giornate dove indirizzare la loro energia creativa verso il futuro universitario e professionale possibile. Giornate di incontri, dibattiti e conoscenza per lo sviluppo delle loro idee. Nei giorni del Salone 219.000 ragazzi, 8.491 insegnanti, 2.897 scuole si incontrano per vivere un’esperienza comune all’insegna dell’orientamento, dell’apprendimento e dell’innovazione, con l’obiettivo di scambiarsi informazioni e acquisire nuovi strumenti, sviluppare competenze e fare innovazione. Nato dall’esperienza editoriale di Campus Editori, il Salone dello Studente si pone l’obiettivo di proporre agli studenti delle scuole superiori una panoramica completa delle offerte di formazione universitaria e di opportunità professionali, coinvolgendo le realtà più significative del territorio nazionale e internazionale. Con un calendario di manifestazioni che copre tutto l’anno, percorrendo l’intera penisola e un’offerta articolata in spazi espositivi e aree dedicate all’incontro delle diverse realtà formative, il Salone è l’evento di riferimento indiscusso per il futuro dei giovani, dell’università e del lavoro. Durante i giorni del Salone è possibile assistere alle presentazioni delle offerte formative di università, accademie e scuole di formazione, per approfondire le proposte postdiploma, confrontarle con le alternative presenti sul territorio e non, e inoltre partecipare a workshop su arti e mestieri e sull’orientamento al lavoro. Ad integrare l’opportunità che il Salone dello studente ha reso disponibile ai suoi partecipanti nel corso di questo anno scolastico, l’offerta di servizi riservati agli studenti: counseling psicologico, test di competenza linguistica, test di competenza digitale, test attitudinali e simulazioni di test di ammissione alle facoltà. In particolare, grazie alla somministrazione di questi ultimi, è stato possibile tracciare una panoramica degli ambiti di interesse disciplinare degli studenti che desiderano accedere alle facoltà universitarie. Si deduce una forte predilezione delle facoltà umanistiche (Lettere, Storia, Filosofia, Beni Culturali, Discipline delle Arti Figurative, Mediazione linguistica, Lingue e culture moderne, Relazioni internazionali), su quelle scientifiche (Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Informatica). La facoltà di Economia e quella di Giurisprudenza richiamano il più alto tasso di studenti desiderosi di valutare il proprio livello di preparazione, seguite da Ingegneria e Architettura. Inoltre, nel corso dei lavori del Salone, gli studenti hanno la possibilità di contribuire a 'Teen’s voice: miti e valori dei giovani tra scuola, società e lavoro', la ricerca a cura di Sapienza-università di Roma sui valori degli studenti e il loro modo di pensare il futuro, la società e il lavoro.