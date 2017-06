Carioca, nuova linea Baby e vince con Arc’s ai Mediastars per il packaging design

13 giugno 2017- 13:48

Torino, 13 giu. (Labitalia) - Carioca Baby, linea di nuovi prodotti per colorare progettata e certificata per i bambini da 1 a 3 anni. Otre alla sicurezza e ai colori di Carioca, lo storico marchio con sede a Settimo Torinese, la creatività di Arc’s, agenzia specializzata in progetti di design strategico (branding and packaging design) ha aggiunto personalità e unicità creativa con una nuova immagine e packaging che, durante Mediastars, il concorso nazionale che valorizza la creatività e la professionalità nell’ambito della comunicazione, è stata premiata con due importanti riconoscimenti nel Packaging design.La nuova linea di prodotto Carioca si è classificata al primo posto nella categoria Packaging design non food, serie coordinata, e al secondo posto nella sezione Packaging design, mentre ad Arc’s è stata assegnata la special star per la direzione creativa del progetto. Tra i motivi dell’assegnazione dei riconoscimenti, l’importanza e l’intensità dei valori simbolici di cui vengono caricati i prodotti, valori che Carioca è riuscita a veicolare nella linea Baby grazie a un’efficace progettazione grafica del prodotto ideata in collaborazione con Arc’s. Carioca Baby è il primo sub-brand di Carioca, rivolto ai bambini più piccoli a partire dai 12 mesi. Una nuova linea di prodotto che unisce all’alto profilo di sicurezza del prodotto (garantito dall’uso di inchiostri atossici, facilmente lavabili dalla pelle e dai tessuti con acqua e senza sapone, dermatologicamente testato e senza glutine) la capacità di liberare la fantasia e la creatività del bambino, portandolo ad allenare le abilità manuali e di osservazione. Un 'paese delle meraviglie', che prende forma sotto l’azione di veri e propri prodotti-personaggi caratterizzati ciascuno da un’identità, come i Fabulous Crayons, prodigiosi pastelli mutanti che sono al tempo stesso matita, cera e acquerello, i Valorous Markers, pennarelli coraggiosi che aiutano a esplorare il mondo, le Adventurous Pencils, matite per sperimentare nuove avventure, o i Cosmic Teddy Markers, pennarelli con cui rincorrere fantasie spaziali. Coerente anche la scelta di vestire d’arancio il packaging, colore che, oltre a dare consistenza e riconoscibilità al prodotto, simboleggia l’area gioiosa del gioco e la creatività, mentre il sistema grafico, modulare e scalabile, si presta alla creazione di contenuti fruibili e accessibili dalle diverse piattaforme e in grado di raccontare ogni volta una nuova storia. Per queste caratteristiche che armonizzano tradizione e innovazione, Carioca Baby punta ad affermarsi tra i prodotti per l’infanzia dedicati al gioco e all'apprendimento. "La fantasia e l’espressione della creatività -sostiene Giorgio Bertolo, marketing director Carioca- è sempre più fondamentale nella crescita di un bambino, per questo grazie al nostro reparto di ricerca e sviluppo abbiamo creato questa nuova linea di prodotti che ha l’obiettivo di iniziare a stimolare i bambini fin dai 12 mesi nel gioco e nell’apprendimento. La nostra produzione in Italia e i nostri laboratorio ci hanno permesso di sviluppare e certificare con i più altri standard di sicurezza e atossicità. Collaborare con una delle migliori agenzie di packaging ci ha permesso di raccontare questa storia in modo unico e impattante, e siamo contenti che il nostro impegno costante venga riconosciuto con questo premio". Per Arc’s Design Agency, struttura guidata da Lino Bergesio (creative director) e Matteo Rolfo (managing director), si tratta di "un’ulteriore tappa nella partnership iniziata in occasione del percorso di rilancio dell’azienda un paio di anni fa".