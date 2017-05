Cassa Geometri, bilanci positivi partecipate e nuovo cda

Roma, 31 mag. (Labitalia) - In occasione del comitato dei delegati della Cassa di previdenza e assistenza geometri liberi professionisti (Cipag) sono stati presentati oggi i bilanci e le strategie delle società in cui la cassa detiene partecipazioni finanziarie. Le società partecipate dalla Cipag Arpinge Spa, Investire Sgr, F2i Sgr, Quaestio Holding S.A., hanno chiuso nel 2016 i bilanci in positivo, confermando le strategie di investimento della Cipag orientate ai fondi infrastrutturali, all’economia reale e agli Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio). InvestiRE Sgr Spa, di cui la Cipag detiene il 7,72%, è il risultato della fusione, completata con successo nel gennaio 2015, di tre operatori specializzati del mercato: Investire Immobiliare Sgr, Polaris Real Estate Sgr e Beni Stabili Gestioni Sgr. A seguito della fusione, InvestiRE è diventata la seconda Sgr italiana con oltre 7 miliardi di euro di masse gestite attraverso 38 fondi (di cui 4 fondi quotati) e con un patrimonio immobiliare di oltre 1.400 asset distribuiti su tutto il territorio italiano. InvestiRE ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di 7.163 mila euro ed è il secondo operatore di risparmio gestito italiano, specializzato nella valorizzazione di portafogli immobiliari di diverse tipologie e con un azionariato costituito da circa 200 soggetti istituzionali nazionali e internazionali. F2i Sgr Spa, di cui Cipag detiene il 5,04% con una dotazione di oltre 100 milioni di euro, è una Sgr attiva dal gennaio 2007 che opera investimenti nel settore delle infrastrutture. I fondi F2i hanno distribuito oltre 500 milioni di euro e, inoltre, a marzo 2017 il primo fondo F2i ha già complessivamente distribuito agli investitori il 66% degli importi richiamati (1.212 milioni di euro). L’esercizio 2016 per F2i si è chiuso con un utile netto di 3.771 mila euro, proseguendo l’attività di gestione delle partecipazioni societarie del Primo Fondo F2i e del Secondo Fondo F2i e cogliendo con successo opportunità di investimento sia in nuovi settori che in settori già presidiati. "In F2i abbiamo fatto un investimento molto importante -ha affermato Fausto Amadasi, presidente Cipag- che ci sta dando le risposte che ci aspettavamo". Arpinge, di cui Cipag detiene il 33,33%, è una società di investimento in infrastrutture nata nel 2013 che, seppur privata, ha come azionisti le casse di previdenza di architetti, ingegneri, periti industriali e geometri, dimostrando che la previdenza può funzionare come leva dell’economia reale. Il bilancio di esercizio 2016 di Arpinge presenta un utile di 88 mila euro che evidenzia un sostanziale pareggio di bilancio e il valore della produzione ammonta complessivamente a 853 mila euro (156 mila nel 2015). Il 2016 rappresenta l’anno di consolidamento del primo triennio di start up attraverso un significativo ampliamento del portafoglio investimenti che a fine 2016 registra investimenti realizzati per 33 milioni di euro (9 milioni nel 2015).Cipag detiene anche il 18% in Quaestio Holding S.A., che da bilancio presenta un utile di 1.776 mila euro. Quaestio Holding S.A. è una società di partecipazioni costituita, al 31 dicembre 2016 dalle seguenti società: Quaestio Investments SA e Quaestio Capital, Management Sgr entrambe possedute al 100%. "Quaestio oggi è un’azienda con una buona dimensione per masse gestite con 13 miliardi nel multiasset e 5 miliardi nei fondi Atlante", ha dichiarato Massimo Tosato, amministratore Delegato di Quaestio Sgr. "In 5 anni -ha aggiunto- pensiamo di costruire un’azienda che partendo da un guadagno oggi del 5% possa arrivare al 25%". "La nostra categoria -ha commentato sul tema Fausto Amadasi, presidente Cipag- conosce bene tutto il percorso dell’esecuzione perché siamo i primi ad entrare in contatto con l’esecutato. Abbiamo una certezza: l’unico modo per gestire queste situazioni è conoscerle e ci sono 100.000 colleghi che possono operare su tutto il territorio in questo settore". Durante i lavori del comitato, inoltre, i 150 delegati, in rappresentanza di 110 collegi provinciali di tutto il territorio nazionale, hanno eletto i nuovi componenti del consiglio di amministrazione per il quadriennio 2017-2021: Antonio Aversa, Gianni Bruni, Diego Buono, Carlo Cecchetelli, Cristiano Cremoli, Francesco Di Leo, Renato Ferrari, Carmelo Garofalo, Massimo Magli, Vincenzo Paviato, Ilario Tesio. Il nuovo CdA si insedierà il 6 giugno, nella prima riunione del mandato, ed eleggerà il presidente, il vicepresidente e la giunta esecutiva.