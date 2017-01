Cassa Geometri: Maria Luisa Caravita direttore generale

12 gennaio 2017- 14:53

Roma, 12 gen. (Labitalia) - Il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza dei geometri ha nominato nuovo direttore generale Maria Luisa Caravita di Toritto dal primo gennaio 2017. E' quanto si legge in una nota. Prima di assumere l’incarico, il neo direttore è stato parte attiva della riorganizzazione dell’ente che, entrata a regime dal 1° ottobre 2016, è il risultato della necessità di rispondere in modo sempre più efficace al mutato contesto sociale, normativo ed economico avendo come obiettivo quello di mantenere alti gli standard qualitativi e di semplificare i processi lavorativi ponendo al centro le esigenze dell’iscritto. Già dirigente dell'area amministrativa con il coordinamento dei servizi Ragioneria e Finanza, Sistemi Informativi, Studi Normativi e Contenzioso e il settore amministrazione del Personale, nel corso dei 20 anni di carriera in Cipag ha ricoperto diversi ruoli - da responsabile dell'ufficio studi normativi e contenzioso fino alla nomina a dirigente - che le hanno consentito di acquisire un ampio e solido background sulle tematiche previdenziali e di categoria. Competenze consolidate anche grazie alla partecipazione al ‘Corso di perfezionamento in management delle amministrazioni pubbliche’ della Sda Bocconi School of Management. Avvocato, sposata con 3 figli, prima del suo arrivo in Cipag ha esercitato la professione forense innanzi alla Magistratura Amministrativa.