Cassano incontra casse previdenziali privatizzate

16 febbraio 2017- 14:13

Roma, 16 feb. (Labitalia) - Cumulo e rottamazione ruoli, nodi da sciogliere sul cumulo gratuito dei contributi pensionistici versati in differenti gestioni, definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. Di questo si è parlato nell’incontro, svoltosi nella sede del ministero del Lavoro, a Roma, tra i rappresentanti dell'Adepp (Associazione degli Enti previdenziali privati e privatizzati), guidati dal presidente Alberto Oliveti, e il sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali, Massimo Cassano. Per il ministero erano presenti anche il capo di Gabinetto, Luigi Caso, e la direttrice della Dg Politiche previdenziali, Concetta Ferrari.Al termine della riunione il sottosegretario Cassano ha dichiarato di voler chiarire e approfondire gli aspetti normativi sollevati, coinvolgendo i tecnici di tutti i soggetti pubblici interessati.Infine, il sottosegretario ha insistito sulla necessità di maggiori investimenti in Italia, da parte delle casse private, in modo da coinvolgere le imprese a favore dello sviluppo dell’economia reale ed evitando quindi investimenti finanziari all’estero.