10 giugno 2019- 15:19 Celestino Bottoni nuovo presidente Ancot

San Benedetto del Tronto, 10 giu. (Labitalia) - Celestino Bottoni è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale consulenti tributari. È stato eletto all’unanimità alla fine del decimo congresso Ancot, che si è celebrato a San Benedetto del Tronto dal 6 all’8 giugno. Già vicepresidente dell’Associazione e presidente di Ancot Service, Celestino Bottoni prende il posto di Arvedo Marinelli, che ha ricoperto la carica dal 1998 ad oggi."Non si può nascondere una certa commozione -ha commentato il presidente uscente, Arvedo Marinelli- ma è un sentimento misto alla soddisfazione per i tanti traguardi raggiunti, primo fra tutti la legge 4 del 2013. Vorrei ricordare oggi, oltre allo storico presidente Lapet Giuseppe Oca, due importanti persone che hanno segnato in maniera considerevole la storia della nostra associazione ovvero Dino Agostini e Saturno Sampalmieri. Auguro al candidato presidente Celestino Bottoni, alla sua squadra composta da Anna Bonelli, Annamaria Longo, Paolo Principi, Stefano Trevisani e a tutto il futuro gruppo dirigente le migliori fortune". Il nuovo consiglio direttivo nazionale, presieduto da Celestino Bottoni, che si occuperà anche in modo specifico di attività statutarie e politico sindacali, è composto da: Annamaria Longo, segretario nazionale e delegata alla gestione dei rapporti con il territorio; Paolo Principi, tesoriere e incaricato di studiare, con il vicepresidente Anna Bonelli il progetto di un sistema contabile integrato per tutti gli organismi Ancot; Stefano Trevisani, consigliere delegato alle attività sui social media e sul sito istituzionale, affiancherà il presidente nel percorso di formazione dei quadri dirigenziali. I quattro consiglieri nominati dal presidente, come previsto dallo Statuto recentemente approvato, saranno affiancati da due consiglieri che sono stati nominati dal congresso di San Benedetto del Tronto: Andrea D’Onofrio e Luca Lobina.