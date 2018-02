Cerved Legal Services, entrano in squadra Tonolini e Riboldi

9 febbraio 2018- 17:50

Roma, 9 feb. (Labitalia) - Cerved Legal Services, società di Cerved Management Group specializzata nella gestione e recupero giudiziale di crediti in sofferenza, si rafforza con l’inserimento di Francesca Tonolini, 38 anni, bresciana, avvocato con un’importante esperienza nel settore maturata in oltre 7 anni di attività nel Gruppo Advancing Trade. Tonolini è stata nominata Portfolio Manager, con il compito di gestire i rapporti con i clienti, sviluppare nuovi business e innovare i processi interni.A pochi mesi dal suo insediamento, il nuovo dg Riccardo Gamba completa la squadra di Cerved Legal Services con l’inserimento di un altro manager: Marco Riboldi, nato a Vimercate (MB), ingegnere gestionale con specializzazione in finanza, 32 anni, otto dei quali trascorsi ricoprendo vari ruoli nell’ambito del recupero crediti, prima nel gruppo Jupiter e poi in Cerved Credit Management Group. Riboldi assume la responsabilità dell’area Legal Operations, con l’obiettivo di innovare ed migliorare la macchina operativa. Riccardo Gamba commenta con soddisfazione i due nuovi ingressi: “L’arrivo di Francesca Tonolini e Marco Riboldi arricchisce il bagaglio di competenze di Cerved Legal Services, sia dal punto di vista professionale che umano, e completa la squadra, pronta a realizzare ambiziosi piani di crescita”.