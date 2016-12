Cia, con Agricommy prodotti agricoli in 'vetrina' mondiale sul web

29 dicembre 2016- 15:29

Su Amazon i prodotti da tutta Italia

Roma, 29 dic. (Labitalia) - Dalla norcineria abruzzese ai vini toscani passando per le mozzarelle salernitane. Per la prima volta, tutti insieme, in 'vetrina' mondiale, sul web. E' il progetto Agricommy, lanciato da Cia (Confederazione italiana agricoltori) e Amazon, grazie al quale è possibile acquistare, con un solo clic, olio e pasta, vino e tanto altro. Chi vorrà acquistare infatti qualsiasi prodotto agricolo e agroalimentare, o confezioni di diversi prodotti, a 'filiera corta web', e riceverlo in in pochissimo tempo, non dovrà fare altro che collegarsi su http://amzn.to/2h85t52 dove troverà tutte le offerte del giorno. "L'obiettivo dell'iniziativa -racconta a Labitalia, Claudia Merlino, responsabile organizzazione della Cia e curatrice dell'iniziativa- è dare agli agricoltori nostri associati una opportunità in più per presentare i loro prodotti e con Agricommy lo facciamo attraverso una 'vetrina' mondiale, con Amazon, che da soli, i singoli agricoltori non avrebbero potuto mai raggiungere". "Agricommy è infatti un consorzio -spiega ancora Merlino- che raccoglie tutti i prodotti dei nostri agricoltori. Abbiamo creato un'offerta aggregata di prodotti agricoli che rappresenta una prima volta sia per noi, sia per Amazon, visto che in precedenza aveva solo la vendita dei singoli prodotti commerciali". E l'iniziativa ha già avuto un buon riscontro. "Siamo partiti con una fase sperimentale -spiega Merlino- e per le festività natalizie abbiamo spinto le nostre aziende a proporre cesti e pacchi natalizi in cui inserire olio, vino, pasta e tutti i prodotti tipi dei loro territori. E' andata bene, siamo soddisfatti sia noi che Amazon -conclude- e adesso per gennaio puntiamo ad allargare la gamma di prodotti offerti che arrivano da tutta Italia".