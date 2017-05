Cibus e Anuga portano prodotti alimentari made in Italy a 'Thaifex di Bangkok

31 maggio 2017- 17:32

Parma, 31 mag. (Labitalia) - Dopo il successo di 'Cibus Connect 2017', la nuova fiera che si terrà negli anni dispari, Cibus prepara un'edizione memorabile di Cibus 2018. Ripartono, dunque, le partecipazioni a fiere estere e il networking con i buyer internazionali. Alla fiera dell’alimentazione 'Thaifex', apertasi ieri a Bangkok, è stata allestita un’Area Italia cui partecipano più di 50 imprese alimentari italiane che espongono i prodotti alimentari authentic italian per far conoscere l’alta qualità del made in Italy e opporsi alla diffusione dei falsi dell’italian sounding. Thaifex, una delle fiere organizzate nel mondo da KoelnMesse, rappresenta una porta di ingresso su tutti i mercati del Sud-Est asiatico e dell’area di libero scambio 'Asean', che comprende Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam. Un mercato in grande crescita e di primario interesse strategico per l’alimentare italiano. Tra le imprese presenti nell’Area Italia: Acetificio De Nigris, Besana, Pastificio De Martino, La Doria Olio Basso, D'amico, BioAgricoop, Meseta Gruppo Co.ind, Farchioni, Latteria Sorrentima, Agromonte, Dolfin, Lameri , Vergani Secondo, Stella 81, Limmi, Balconi, Foodnes e Consorzio di Tutela del formaggio Asiago.La lounge italiana è stata organizzata da Fiere di Parma/Cibus, Federalimentare, Koelnmesse, con il fattivo contributo di Ice Agenzia. Alla 14ma edizione di Thaifex, che rimarrà allestita fino al 4 giugno, espongono 2.200 espositori (da 46 Paesi, asiatici e internazionali) su una superficie espositiva di 93.000 mq. su 8 padiglioni. Sono attesi 46mila visitatori tra buyer, retailer e importatori. Grazie alla collaborazione tra Koelnmesse (Anuga) e Fiere di Parma (Cibus), questa è la quinta volta che le aziende italiane partecipano a Thaifex. “Sono molto soddisfatto - ha dichiarato Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia - della consistente rappresentanza dell'agroalimentare italiano a Thaifex, segno che l’alleanza strategica tra Koelnmesse, Fiere di Parma e Federalimentare sta concretamente aiutando le aziende nella conquista dei mercati esteri a più elevato potenziale. Prossima tappa Anufood China in agosto a Beijing"."L’alleanza vuole anche essere sinonimo di garanzia per aziende e buyer che potranno trovare nelle partecipazioni a marchio congiunto Cibus-Anuga tutta l’eccellenza del made in Italy. Due marchi storici metteranno a fattore comune le loro competenze a servizio del sistema-Paese Italia”, ha aggiunto.“Il mercato dell’Asean sta crescendo a tassi doppi - ha sottolineato Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma - e vale ormai quasi 4 volte il mercato cinese. In conformità alla mission della piattaforma Cibus, abbiamo sempre partecipato a Thaifex che rappresenta la porta di ingresso dei mercati del Sud-Est asiatico. E’ una fiera in grande crescita e questa è la quinta volta che vi partecipiamo, grazie alla collaborazione con Anuga. Possiamo dire che grazie anche alla presenza dell’authentic italian Thaifex è divenuta una fiera di primaria importanza in Asia. Siamo qui anche per sviluppare il networking con i buyer e aumentare l’incoming a Cibus2018”.