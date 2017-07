Cineas, master Life skills per il professionista 4.0

31 luglio 2017- 14:21

Roma, 31 lug. (Labitalia) - Le imprese, in questa nuova epoca automatizzata e interconnessa, richiederanno prioritariamente professionisti dotati di soft skills, abilità trasversali rispetto alle competenze tecniche, per affrontare i cambiamenti previsti da Industry 4.0. Proprio per fornire queste competenze trasversali indispensabili in ambito professionale, Cineas, Consorzio universitario non profit fondato dal Politecnico di Milano nel 1987 e scuola di formazione manageriale sulla gestione del rischio, organizza il master Life Skills.Il master si avvale di una docenza di professionisti qualificati con una consolidata expertise, sviluppata soprattutto in realtà internazionali, nelle materie di insegnamento che sono: intelligenza emotiva, capacità di trovare soluzioni in contesti complessi, lavoro di squadra e negoziazione. Il master inizierà il 12 settembre ed è organizzato in 4 moduli di 2 giorni per un totale di 64 ore di allenamento di queste abilità. Il corso si svolgerà al Politecnico di Milano (piazza Leonardo Da Vinci 32). E’ possibile iscriversi entro il 1° settembre sul sito Internet del Consorzio www.cineas.it. “Nei contesti lavorativi in cui operiamo oggi, a prescindere dal settore professionale, ci viene richiesto sempre di più - spiega Mirco Soprani che, insieme a Mariella Bisaccia, coordina il percorso Cineas in Life Skills - di applicare le nostre competenze tecniche in gruppi di lavoro multidisciplinari che devono risolvere tempestivamente problematiche in cui è coinvolta l’azienda o, ad esempio, proporre soluzioni innovative per semplificare processi adottati in dipartimenti aziendali a volte dislocati in diversi paesi. Non si tratta più di mansioni autonome e routinarie, ma di un progetti strutturati, innovativi che in genere richiedono ritmi serrati per il raggiungimento dell’obiettivo”. In questi contesti non abituali, è facile che siano lo stress e la conflittualità a prevalere con effetti negativi sulla produttività e sull’efficacia delle strategie aziendali.“Alla base dei cambiamenti ci sono le persone e quindi anche al tempo di Industry 4.0 saranno i professionisti a fare la differenza - aggiunge la coordinatrice, Mariella Bisaccia - i quali dovranno considerare, però, di essere selezionati e valutati non solo per le capacità tecniche, ma anche per la loro intelligenza emotiva, per la capacità di negoziazione e di lavorare in team, nonché di trovare soluzioni in contesti complessi. Anche queste abilità si possono acquisire e allenare - assicura - ed è questo l’obiettivo del master Cineas che, con una didattica molto coinvolgente, porterà docenti e studenti in un comune spazio di apprendimento”. Un valore peculiare del corso è quello di raccogliere in aula professionisti con curricula professionali e livelli di seniority molto diversificati, per cui anche lo stesso scambio di esperienze sarà occasione di apprendimento.La parola a chi ha frequentato il master. “Lo scorso anno, in un momento particolare del mio percorso lavorativo, ho sentito il bisogno di potenziare le mie life skills - racconta Pietro Colafati, Area Manager del Centro e Sud Italia di Chubb, primaria compagnia assicurativa internazionale - frequentando così il master nel 2016. Ho cominciato ad interessarmi al ruolo che svolgono le emozioni nell’ambito lavorativo e alle opportunità di miglioramento che esse offrono"."Del master Cineas ho molto apprezzato l’idea di allenamento che richiama l’intensità dello sport, l’idea di potenziare e mettere in pratica alcune abilità che possedevo, ma che non avevo messo a frutto in ambito professionale. Grazie al supporto di coach molto preparati ho ripercorso e valutato i miei processi decisionali; attraverso i role play nei diversi ambiti (dal lavoro di squadra alla capacità di prendere decisioni in situazioni complesse, passando per la negoziazione), ho ricevuto una serie di strumenti pratici che oggi considero molto efficaci per la gestione del mio team in azienda”, conclude.