Cisal, fra i primi sindacati per comparto agenti di commercio

27 maggio 2017- 14:54

Roma, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "In questo comparto la Cisal è uno dei primi sindacati. Lo abbiamo visto con le ultime elezioni per il consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco, dove abbiamo riportato il risultato di 7 rappresentanti in assemblea e 2 in consiglio di amministrazione. Quindi, quando si vota in maniera democratica, alla fine si vede chi ha i numeri e la rappresentatività". E' quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, con Labitalia, parlando della categoria degli agenti di commercio alla Fiera di Roma.In occasione del Forum Agenti, la fiera degli agenti di commercio, la Cisal - con la sua federazione di categoria, Federagenti - ha organizzato oggi un incontro dal titolo 'Enasarco, cosa succede?'. Obiettivo: riflettere su cosa si sta facendo all'interno della Fondazione Enasarco (l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio) a tutela delle pensioni della categoria, sulle novità e sulle possibili azioni correttive rispetto al passato e su ciò che resta ancora da fare. Le votazioni del giugno scorso, infatti, per la prima volta, consentendo alla categoria di scegliere i propri rappresentanti all’interno della Fondazione, hanno consegnato alla Federagenti un nuovo e più importante ruolo nel panorama associativo nazionale, non solo per il futuro dell’ente ma anche nel confronto con le istituzioni e le rappresentanze datoriali.