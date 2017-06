Cisl Firenze e Prato, Rossella Bugiani entra in segreteria territoriale

22 giugno 2017- 17:11

Firenze, 22 giu. (Labitalia) - Rossella Bugiani entra a far parte della segreteria territoriale della Cisl di Firenze e Prato. Lo ha deciso con il voto il consiglio generale del sindacato riunito oggi a Firenze. Bugiani sostituisce Simona Riccio, dimessasi per andare a ricoprire un nuovo incarico categoriale. La segreteria Cisl di Firenze e Prato è ora costituita da Roberto Pistonina (segretario generale), Fabio Franchi (segretario generale aggiunto), Rossella Bugiani e Giuseppe Viviano.Rossella Bugiani, pistoiese di Casalguidi, dipendente di Poste spa, ha iniziato l’attività sindacale nella Slp, il sindacato postali della Cisl, nel 1981 a Prato. Negli ultimi 12 anni ha fatto parte della segreteria regionale occupandosi in particolare di politiche organizzative e delle tematiche socio-sanitarie. Ora, nella Cisl territoriale, avrà tra le altre deleghe la responsabilità della struttura di Prato.