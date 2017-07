Cisl: Nora Garofalo eletta segretaria generale Femca

20 luglio 2017- 14:24

Roma, 20 lug. (Labitalia) - Nora Garofalo è stata eletta segretaria generale della Femca Cisl. L’ha deciso il Consiglio generale nazionale stamattina presso l’Auditorium di via Rieti a Roma, riunitosi in via eccezionale dopo che Angelo Colombini, riconfermato poco più di un mese prima alla guida della Femca, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di segretario confederale a conclusione del XVIII Congresso Cisl. Dopo la votazione delle dimissioni di Colombini, il Consiglio generale ha eletto Nora Garofalo, già segretario organizzativo e amministrativo della federazione, come segretario generale nazionale.Una donna alla guida di una importante federazione dell’industria in casa Cisl, la prima volta per la Femca e in generale per i settori chimico-farmaceutico ed energia. “La mia gratitudine va a chi ha riconosciuto la possibilità che la mia persona possa servire la Femca – ha dichiarato la neosegretaria - guidandola nella posizione di massima responsabilità. Ora continuiamo sulla strada della concretezza, - ha proseguito - quella del vero e autentico riformismo, del fare bene i contratti, di primo e di secondo livello, e del farli nei tempi dovuti. La nostra è la concretezza di un grande orientamento al welfare contrattuale e integrativo, improntato ai bisogni personali e familiari”. La neosegretaria ha poi ricandidato l’intera segreteria nelle persone di Antonello Assogna, Gianluca Bianco e Mario Siviero, proponendo la nuova entrata di Massimo Zuffi, Segretario generale Femca Milano e Metropoli.