Claudia Torlasco è la nuova presidente nazionale dell'Aidda

15 maggio 2017- 13:37

Roma, 15 mag. (Labitalia) - L’assemblea di Aidda, storica associazione di imprenditrici e donne dirigenti di azienda, ha eletto Claudia Torlasco nuova presidente nazionale. Torlasco è proprietaria di un’azienda con sede a San Remo che si occupa da anni di realizzare farmaci e cosmetici con una ottantina di addetti e 9 milioni di fatturato. Presente in Italia e all’estero, l’azienda è una delle eccellenze italiane nel campo della dermatologia, ginecologia, radioterapia, medicina estetica e ortopedia. Nella stessa occasione sono state rinnovate le cariche dell’associazione. La squadra di vicepresidenti che compongono il consiglio direttivo è ora formata da Marta Catuogno (Campania), Carla Delfino (Sicilia), Giulia Ferrari (Friuli Venezia Giulia), Antonella Giachetti (Toscana), Antonella Rosselli (Puglia), Maria Pia Valperga Milanesio (Piemonte). Dopo aver salutato e ringraziato la presidente uscente Franca Audisio, la neopresidente ha dichiarato che oltre a perseguire i filoni di studio sviluppati sino ad oggi come la promozione dell’etica imprenditoriale intende innovare e attualizzare gli strumenti (riforma dello statuto, semplificazione della gestione della rete per una corretta comunicazione all’interno ed all’esterno), rinnovare l’associazione recependo le richieste delle delegazioni regionali, porre particolare attenzione all’internalizzazione e ai fondi europei, intensificare gli incontri fra le delegazioni italiane e quelle estere di Fcem.La governance di Aidda si completa con il Consiglio nazionale composto dalle consigliere nazionali provenienti dalle 14 regioni rappresentate in Aidda e dalle rispettive presidenti regionali. Aidda è diffusa in tutta Italia con una presenza capillare garantita dalle delegazioni regionali e riunisce imprenditrici, professioniste e dirigenti d’azienda, nei settori più disparati.Da oltre mezzo secolo Aidda, che fa parte del network mondiale Fcem ed è affiliata al network delle donne del mediterraneo Afaemme, ha come compiti, tra gli altri, quelli di promuovere e consolidare lo spirito associativo tra donne con ruoli di responsabilità; far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera iniziativa e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico dell'imprenditoria femminile; essere strumento di partecipazione e azione che incoraggi e sostenga una significativa presenza della donna negli organi decisionali presso i poteri pubblici e privati.Aidda inoltre promuove iniziative di partenariato su scala nazionale e internazionale con associazioni aventi scopi e attività analoghe alla sua e realizza progetti o programmi comunitari con proiezione regionale, nazionale e internazionale.