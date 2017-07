Clifford Chance cerca giovani talenti in Italia

26 luglio 2017- 11:38

Milano, 26 lug. (Labitalia) - Lo Studio legale internazionale Clifford Chance, per il terzo anno consecutivo, apre le porte il prossimo 28 settembre agli studenti di Giurisprudenza delle principali università d'Italia. L'Open Day, che si tiene nella sede milanese dello Studio, è rivolto ai migliori studenti del quarto e del quinto anno che rispondono a specifici requisiti attitudinali e formativi. Clifford Chance selezionerà fino a 30 partecipanti tra coloro che si sono candidati. Nel corso della giornata, gli studenti entreranno in contatto diretto con una delle principali realtà legali nel mondo e saranno selezionati per opportunità di stage presso le sedi dello Studio in Italia. “In Clifford Chance talento e preparazione sono caratteristiche fondamentali che ricerchiamo fin da subito nei nostri professionisti e collaboratori – sostiene Marta Grivet, HR Manager per l'Italia di Clifford Chance – In quest'ottica di costante impegno dello Studio nella promozione dei talenti, si inserisce il nostro Open Day, ormai diventato un appuntamento atteso dai giovani studenti in Legge. Quest'anno, a seguito del grande interesse riscontrato nelle passate edizioni, abbiamo ampliato ulteriormente la formula e le possibilità di stage. Oggi lavorano da noi professionisti che furono selezionati nel corso di giornate formative e conoscitive come Open Day. Per noi questo rappresenta un grande successo e motivo di orgoglio". La giornata del 28 settembre sarà organizzata in diversi momenti, alcuni in gruppo, altri individuali. Si terranno incontri con soci e team delle diverse practice area di Clifford Chance che illustreranno attività e organizzazione dello Studio, unitamente a modalità di lavoro e approccio della professione dell'avvocato di affari. Saranno presentati case study ed esempi pratici, oltre alla possibilità di raccogliere informazioni sul percorso professionale e le tappe di crescita all’interno di Clifford Chance. Gli stage per i quali gli studenti potranno essere selezionati sono tirocini della durata di almeno tre mesi nelle diverse aree dello Studio - Corporate M&A, Finance & Capital Markets, Litigation & Dispute Resolution e Tax. La sede dei tirocini è principalmente Milano. Per partecipare all’Open Day, gli studenti interessati (4° o 5° anno corso di Laurea in Giurisprudenza) dovranno candidarsi entro il 25/8/2017 dal sito www.cliffordchance.com sezione Careers. Sarà necessario registrarsi, caricando il proprio curriculum vitae e la certificazione degli esami universitari sostenuti con votazione. Le selezioni avverranno sulla base di criteri di merito e, in particolare, coerenza e regolarità del percorso di studi, votazione media di almeno 28/30, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienze di studio o lavoro all’estero. Entro l'8 settembre 2017, Clifford Chance informerà i candidati in merito all'esito e alle selezioni per l’Open Day.