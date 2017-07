Clifford Chance: Francesca Baldussi capo comunicazione e marketing Italia

26 luglio 2017- 16:35

Milano, 26 lug. (Labitalia) - Lo studio legale internazionale Clifford Chance annuncia la nomina di Francesca Baldussi a communications & marketing manager per l’Italia. Nel suo ruolo, Francesca Baldussi ha la responsabilità di sviluppare e gestire le attività di comunicazione e marketing dello studio relative al mercato italiano, con specifico focus sull'ufficio stampa e i rapporti con i media, sui progetti di sponsorizzazione e sui grandi eventi, nonché sulla comunicazione interna. Baldussi riporta al general manager Italia, Micol Scabbia e al Global head of brand, communications & marketing, Claire Gosnell. Francesca Baldussi entra in Clifford Chance dopo aver maturato una significativa esperienza nel mondo della comunicazione. Dal 2007 al 2017 ha lavorato in Deutsche Bank a Milano, nel dipartimento Communications and Csr, dove negli anni si è dedicata a progetti di comunicazione strategica per il Gruppo in Italia, occupandosi direttamente delle attività di ufficio stampa e media relations, unitamente allo sviluppo dei canali social media.