Cna Marche: su terremoto non perdere tempo, basta burocrazia

23 gennaio 2017- 15:15

Ancona, 23 gen. (Labitalia) - "Non perdere tempo e far arrivare al più presto i sostegni e gli incentivi previsti per le imprese colpite dal sisma e i moduli abitativi per chi ha casa e attività inagibile, evitando gli eccessi burocratici che abbiamo visto in passato. Lo spopolamento e la crisi delle attività produttive rischiano di far scomparire un intero sistema economico e sociale che, se le istituzioni non intervengono subito, non si riprenderà mai più". A lanciare l'appello alla Regione e al commissario del governo per la ricostruzione Vasco Errani è la Cna Marche, che chiede di dare maggiore forza ed efficacia alla 'cabina di regia' regionale, con la partecipazione delle associazioni di categoria delle imprese. L’eccezionale maltempo e le nuove forti scosse, spiega la Cna regionale nella nota, "hanno colpito ulteriormente le attività produttive che erano state messe in ginocchio dai terremoti di agosto e ottobre e che, faticosamente, stavano cercando di ripartire". "Vanno snelliti perciò controlli e autorizzazioni e rese chiare le procedure, senza rinunciare al rigore e alla sicurezza", avverte. Sono almeno 10 mila, secondo la Cna Marche, le imprese marchigiane manifatturiere, dell'agroalimentare e del turismo che stanno pagando un conto salatissimo all'emergenza, senza contare gli effetti indiretti sul turismo e sui servizi di ristorazione e di accoglienza di tutta la regione. “Abbiamo fatto un censimento -precisa la Cna- tra le imprese associate, che hanno subito danni dalle nuove scosse o che hanno visto aggravarsi la situazione preesistente. Maltempo e terremoto hanno provocato ulteriori danni per 130 milioni di euro di cui 30 alle imprese della nostra regione. Attività e produzione sono a forte rischio in tutta l'area perché il maltempo e viabilità bloccata ostacolano rifornimenti, trasporti e scorte". La Cna Marche esprime soddisfazione per la firma della convenzione tra Regioni e governo per la concessione di ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti, autonomi e titolari di imprese individuali; che attribuisce un'indennità una tantum per il 2016, pari a 5 mila euro, per complessivi 96 milioni di euro per le Marche. La Cna chiede l’estensione dello stanziamento anche per il 2017 e per tutte le imprese, non solo per quelle individuali. Altrimenti, resterebbe escluso un terzo delle imprese danneggiate. Occorre anche che vengano immediatamente varate le misure attuative e la modulistica per le imprese i modo da poter accedere con tempestività al contributo. La Cna Marche chiede di "prevedere contributi per il 'lucro cessante' delle aziende del 'cratere' e anche di quelle fuori 'cratere' che hanno avuto danni economici dal sisma"."Infine, visti i ritardi nella rimozione delle macerie, aggravati dalle forti nevicate, chiede di consentire alle imprese edili il trasporto e smaltimento dei materiali dovuti ai crolli e alle demolizioni, oggi previsto solo per gli autorizzati ai rifiuti urbani, rendendo così più rapida ed efficace l'azione di rimozione", aggiunge. La Cna ritiene che i termini tassativi per le domande per i sopralluoghi di agibilità e per il trasferimento delle attività produttive, visti i nuovi recenti eventi, debbano essere assolutamente riaperti