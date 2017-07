Colap, prima riunione del nuovo consiglio direttivo

13 luglio 2017- 16:56

Roma, 13 lug. (Labitalia) - Oggi si è riunito per la prima volta il nuovo direttivo del Colap, dopo l’assemblea nazionale nella quale sono state rinnovate le cariche elettive. “Questa squadra in parte rinnovata -spiega la presidente Emiliana Alessandrucci- darà continuità e nuovo impulso alle future linee programmatiche e agli obiettivi del coordinamento alla luce delle nuove sfide che ci attendono. I temi lanciati oggi cari al Colap e su cui concentreremo la nostra agenda 2017-2021 saranno: lavoro, promozione legge 4/13, formazione e competenze, attestazioni, contrattazione, e rafforzamento del ruolo delle associazioni nella società”. “Per dare risalto a tutto questo -sottolinea- abbiamo deciso di organizzare un grande evento in autunno, dove lanceremo le nostre linee programmatiche e dove come sempre l’entusiasmo, l’energia e la determinazione dei nuovi vertici e di tutti i nostri professionisti saranno protagonisti”.Nel direttivo, sono stati inoltre nominati i membri della giunta che affiancherà nelle decisioni urgenti la presidente Alessandrucci e nella prossima riunione di giunta darà le deleghe per la vicepresidenza. I membri nominati sono: Chiara Bartoletti (presidente Associazione italiana di counselling), Lucia Fani (presidente Assocounseling), Giuseppe Montanini (vicepresidente Federazione italiana shiatsu insegnanti e operatori), Antonella Muto (membro del direttivo Associazione degli esperti di sicurezza), Luigi Pessina (presidente Associazione nazionale dei consulenti tributari italiani), Alessandro Pintucci (presidente Confederazione italiana archeologi) e Nicola Testa (presidente Unione nazionale professionisti pratiche amministrative). E’ stato anche nominato il presidente del comitato scientifico del Colap: Stefano Merlini, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’università di Firenze. “Sono molto felice e onorata di avere come presidente del comitato scientifico del Colap un illustre costituzionalista -sottolinea la Alessandrucci- da sempre attento alle tematiche dell’associazionismo Sono certa che con il contributo di tutti sapremo trovare la giusta strada per ripartire con #sprint e dare valore alle nostre battaglie, rimanendo uniti e compatti, come solo una grande squadra sa fare”.