Coldiretti Lazio, Fondi Ue risorse preziose che vanno spese tutte

18 maggio 2017- 15:07

Roma, 18 mag. (Labitalia) - "Il Psr è un po' come fosse la finanziaria agricola del Lazio. Quelle veicolate dall’Unione europea sono risorse preziose che vanno spese tutte, nella loro interezza, sia per consolidare il processo di ripartenza dell’agricoltura, il settore produttivo che in Italia sta dimostrando più vivacità di altri e l’unico che stia generando nuovi posti di lavoro, sia per premiare la voglia degli under 40 di fare impresa e di costruirsi una carriera, un’attività imprenditoriale e una prospettiva di vita grazie al lavoro nei campi. Senza dimenticare che questo processo di rinnovamento generazionale favorirà anche la creazione di una nuova classe dirigente”. A dirlo David Granieri, presidente regionale della Coldiretti, in occasione dell’assemblea dei giovani di Coldiretti promossa anche per presentare l’applicazione TerraInnova che aggiorna in tempo reale, via tablet e smartphone, sui bandi e sulle opportunità del Piano di sviluppo rurale. Coldiretti mette a disposizione dei giovani aspiranti imprenditori agricoli anche un consorzio fidi, CreditAgri, per anticipare le spese di cofinanziamento che i diretti interessati devono sostenere per fronteggiare l’onere finanziario dell’investimento iniziale. CreditAgri conta 24.000 aziende associate in Italia, 1.200 delle quali a Roma e nel Lazio ed ha approvato un piano che rende disponibili 100 milioni ogni anno per sostenere l’imprenditoria giovanile. "La Regione Lazio -ha aggiunto Aldo Mattia, direttore regionale Coldiretti- non lasci indietro nessuno dei 1.218 giovani che vogliono investire in agricoltura. Stiamo completando -ha spiegato l'assessore regionale del Lazio all’Agricoltura, Carlo Hausmann- i particolari di un’operazione contabile-finanziaria che potrebbe metterci nelle condizioni di finanziare tutte le richieste di contributo arrivate dai ragazzi di Roma e del Lazio pronti ad aprire nuove aziende agricole. La nostra strategia è assegnare priorità a tutte quelle misure del Psr che portano soldi direttamente alle aziende”.