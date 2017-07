Collaborazione Dao-Siad-Umana, al via corso in Trentino

13 luglio 2017- 13:59

Trento, 13 lug. (Labitalia) - Al lavoro grazie alla formazione. Passa da qui la collaborazione fra Dao Soc. Coop. (Cooperativa di dettaglianti alimentari che opera in tutto il Trentino Alto Adige e nelle province di Verona, Vicenza, Brescia e Bergamo con più di 280 punti vendita), Siad (società cooperativa con sede a Lavis e specificità in ambito di gestione degli aspetti contabili, fiscali, gestione risorse umane, sicurezza, Haccp) e Umana (agenzia per il lavoro che conta 130 filiali in tutto il territorio italiano, quattro in Trentino Alto Adige, e che ogni giorno impiega oltre 22 mila persone). Una collaborazione che nasce dall’esigenza di costruire delle professionalità sul territorio in grado di comprendere i processi aziendali e contribuirne al miglioramento. Il primo percorso formativo, che prenderà avvio il 17 luglio, interesserà una decina di persone ed è rivolto alla formazione di operatori professionali di carrelli elevatori. Il corso preassuntivo - 58 ore complessive - si terrà nella sede di Dao a Lavis (Tn) sia per lo svolgimento dei moduli di insegnamento pratici sia per quelli teorici ed è rivolto a candidati con minima esperienza pregressa in mansioni di magazzino. La collaborazione fra Dao, Siad e Umana prevede, inoltre, la pianificazione di altri percorsi formativi, sempre preassuntivi, che saranno attivati nei prossimi mesi - il primo di questi è rivolto alla formazione di addetti alla vendita - e che potranno generare nuove professionalità e competenze da impiegare fin da subito nelle diverse realtà seguite da Dao e Siad del territorio trentino-altoatesino.