12 ottobre 2018- 13:40 Con Air Dolomiti decolla la magia del Natale Una tariffa speciale per andare alla scoperta dei mercatini di Natale a Monaco di Baviera

Roma, 12 ott. (Labitalia) - Non c'è posto più magico a Natale dei mercatini di Monaco di Baviera, nella Marienplatz, la grande piazza illuminata a festa: tra le famose bancarelle di Natale ascoltando le carole in sottofondo, non è difficile trovare il regalo perfetto o gustare una ciambella speziata.Ora con Air Dolomiti, compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, è possibile visitare queste atmosfere magiche, che ogni anno attraggono milioni di visitatori da tutto il mondo. La compagnia ha, infatti, pensato ad una tariffa speciale per Monaco di Baviera: fino al 31 ottobre, si possono acquistare biglietti aerei andata e ritorno a soli 99 € in tariffa light con partenza da Verona, Venezia, Bologna, Firenze e Bari per volare dal 24 novembre al 24 dicembre.Un'occasione per immergersi nei prodotti artigianali e nell'originalità dei prodotti delle bancarelle disseminate nelle viuzze delle città, scegliendo tra giocattoli in legno fatti a mano, decorazioni per l’albero di Natale, veri e propri pezzi unici, fantasiose forme del pan di zenzero e profumi intensi di cannella e chiodi di garofano, provenienti dai saponi e dalle candele. Informazioni su www.airdolomiti.it