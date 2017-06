Con Alma al 'Gola Gola Festival' la 'Next Generation Chef'

1 giugno 2017- 13:14

Parma, 1 giu. (Labitalia) - 'Next Generation Chef': si intitola così la due giorni che Alma - La Scuola internazionale di cucina italiana organizza a Parma domani e sabato 3 giugno. La cornice è quella del 'Gola Gola Festival', che animerà la città ducale nel primo weekend di giugno: il ricco programma dell’evento prevede cooking show, laboratori gastronomici, dibattiti, degustazioni di street food e un mercato di prodotti tipici. In un contesto leisure e foodie, 'Next Generation Chef' intende proporsi come momento di riflessione sulla dimensione culturale ed etica del cibo e del fare cucina.A spiegare il senso di questo appuntamento è il presidente di Alma, Enzo Malanca: "Oggi Alma non è soltanto il più autorevole centro di formazione al mondo dedicato alla cucina italiana. Siamo e vogliamo sempre più caratterizzarci come centro culturale: non dimentichiamo che il cibo è sempre più un elemento imprescindibile della nostra identità e che le professioni dell'ospitalità hanno una forte dimensione etica"."Alma punta, quindi, a formare professionisti pensanti, che non soltanto padroneggino la tecnica - sottolinea - ma anche la storia e la cultura della gastronomia e siano portatori di una visione nei loro futuri luoghi di lavoro. Un concetto chiave è quello di responsabilità sociale: gli operatori del settore devono essere sempre più coscienti delle problematiche legate all’alimentazione e alla sostenibilità, si devono concretamente impegnare nella lotta allo spreco di risorse e nella valorizzazione dell’ambiente, attraverso l’adozione di pratiche virtuose".Il progetto 'Next Generation Chef', che Alma ha portato avanti coerentemente con la sottoscrizione della Carta di Milano a Expo 2015, si articola in due giornate. Vero momento clou sarà la giornata di sabato, a sua volta articolata in due sessioni: entrambe avranno come teatro l’Auditorium Paganini di Parma. La prima sessione, in mattinata, avrà natura di evento chiuso, riservato alla partecipazione di 120 professionisti, tra chef, pasticceri, docenti universitari, scienziati, filosofi, giornalisti e uomini di cultura. Verranno organizzati 10 tavoli di lavoro: a ogni tavolo, gli ospiti discuteranno un tema specifico, afferente una dei tre macro-argomenti: sostenibilità, sovranità alimentare e benessere e abitudini di consumo. La seconda sessione, a partire dalle 15, sarà invece aperta al pubblico: un rappresentante per ogni tavolo di lavoro proporrà una sintesi delle idee emerse durante il confronto mattutino. Dal mix dei contributi dei 12 tavoli prenderà vita una Magna Carta: un documento che intende configurarsi come nuovo paradigma didattico, per la formazione delle future generazioni di cuochi.A fianco di questo convegno, a completare la due giorni di 'Next Generation Chef' sarà Il simposio 'Studiare in cucina, cucinare a scuola', in programma domani, venerdì 2 giugno, che avrà sempre una natura prettamente culturale. L’appuntamento è presso la Sala Sanvitale di Banca Intesa, a Parma, dalle 10 alle 18. Quindici tra docenti universitari, ricercatori e dottorandi che hanno raccolto l’invito Alma del call for paper, si alterneranno al tavolo dei relatori, secondo una modalità TedTalk, per presentare il proprio lavoro di ricerca.