6 febbraio 2019- 15:12 Con app ‘Authentico’ nel ristorante della 'Casa Sanremo' menù tracciabile

Roma, 6 feb. (Labitalia) - Sulle tavole del Roof di Casa Sanremo, il ristorante dell’area hospitality del Festival della canzone italiana, non c'è il classico menù ma un codice a barre da leggere con l’App Authentico, grazie al quale si accede a un menu digitale dove scoprire i piatti del territorio preparati per gli ospiti e la provenienza delle materie prime utilizzate dagli chef. Authentico, infatti, rivoluziona la tutela dei prodotti agroalimentari cominciando dalle tavole dei ristoranti. E lo fa con una nuova funzione dell'App gratuita sul cibo italiano originale più diffusa al mondo, che consente di risalire alle origini degli alimenti impiegati nei menù, presentata in anteprima proprio a Casa Sanremo. Con Authentico i consumatori di tutto il mondo possono facilmente riconoscere i veri prodotti enogastronomici made in Italy e a segnalare quelli falsi, i fake. Con l'App, infatti, si può sapere immediatamente se si sta mangiando o acquistando un vero cibo italiano oppure un fake, un'imitazione. Inoltre, Authentico aiuta a trovare la pizzeria o il ristorante più vicino dove mangiare pizze o piatti 100% italiani. Ma con l'App ideata dalla omonima startup napoletana è ancora possibile conoscere le storie dei produttori, curiosità sul territorio e le ricette originali in qualsiasi posto del mondo ci si trovi. Alle tavole di Casa Sanremo gli artisti e i manager, gli addetti ai lavori e i giornalisti ospiti del Festival della canzone italiana possono così scoprire la provenienza delle eccellenze agroalimentari utilizzate dagli chef nei menù preparati per loro. “Una grande opportunità per far conoscere le eccellenze del nostro territorio agli artisti e ai numerosi addetti ai lavori presenti al Festival”, ha affermato il Ceo di Authentico, Giuseppe Coletti.