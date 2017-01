Con Assinter Academy formazione sull'innovazione

27 gennaio 2017

Da Mip PoliMi e Sda Bocconi

Milano, 27 gen. (Labitalia) - Al via la IV edizione di Assinter Academy, iniziativa di alta formazione che Assinter Italia e le sue associate mettono in campo per dirigenti, manager e tecnici provenienti dalle realtà` delle società` Ict in house, delle amministrazioni pubbliche e delle aziende di mercato, con la collaborazione scientifica di Mip-Politecnico di Milano e Sda Bocconi School of Management. L’offerta formativa, in costante rinnovo e arricchimento, è` capace di guidare i professionisti affinché´ le skills acquisite siano in linea con le esigenze del mercato pubblico e privato. "Il comparto delle società` Ict in house delle Regioni e Province autonome - spiega una nota - rappresenta una cerniera strategica nell’ecosistema economico-produttivo, a partire dal ruolo di supporto all’evoluzione e allo sviluppo della domanda di innovazione della pubblica amministrazione e del rapporto con gli attori di mercato"."Il contesto attuale vede le societa` Ict in house affrontare la sfida riorganizzativa del costituirsi sempre più` in centri di qualificazione della domanda e laboratori di innovazione aperti all’offerta di mercato, con la necessità` di avviare dei percorsi di confronto sui fabbisogni comuni di competenze e figure professionali", sottolinea. In questa missione, la valorizzazione delle persone e della cultura digitale costituisce la leva strategica dell’innovazione e Assinter Italia ha da tempo messo al centro delle proprie iniziative il ruolo delle competenze digitali, costituendo l’Osservatorio delle Competenze digitali e partecipando ai tavoli nazionali e comunitari relativi ai nuovi framework delle competenze e-CF.Sono quindi aperte le iscrizioni alla rinnovata edizione dell’Assinter Academy, che si amplia in contenuti e target. Oltre alla formazione dedicata al management dell’innovazione digitale, declinata nei percorsi Executive, Supply, Demand, People e Organization, sulla spinta dei più recenti sviluppi legislativi di fonte europea e nazionale si è` consolidato ulteriormente il percorso dedicato all’eHealth. Accanto alla formazione con forte interazione in aula, workshop e Innovation lab territoriali specialistici affronteranno i temi del Fascicolo sanitario elettronico, del Procurement innovativo e dei Big Data. L’offerta formativa così` articolata sarà` destinata non solo ai manager delle società` Ict in house, ma a tutte le strutture impegnate a favorire lo sviluppo dell’innovazione nella pubblica amministrazione e ai partner di mercato che sostengono l’iniziativa.