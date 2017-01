Con Babingtons Expert Classes a lezione di arte del tè

17 gennaio 2017- 16:34

Roma, 17 gen. (Labitalia) - Con l’inizio dell’anno nuovo, riprendono gli appuntamenti nella storica Sala da tè romana di piazza di Spagna e con essi alcune novità. A partire dalle Babingtons Expert Classes, un ciclo di incontri per intraprendere un approfondito viaggio nel panorama della bevanda più antica del mondo. Tre corsi dedicati a chi volesse specializzarsi nell’ambito del tè, condotti dal Master Expert Melania Lopez Francis, Coffee & Tea Expert Blender, assaggiatrice e analista sensoriale, Carla Massi, giornalista, scrittrice e sommelier del tè, e Chiara Bedini, proprietaria di Babingtons.La Tea Room più antica di Roma è ancora oggi il riferimento principale per gli amanti del tè e del rito all’inglese. Fu Isabel Cargill insieme all’amica Anna Maria Babington che nel 1893 decise di aprire Babingtons, sala da tè e di lettura dove poter sorseggiare la calda bevanda in un clima rilassato ed elegante, luogo dal sapore immutato.Le Babingtons Expert Classes, nel dettaglio, saranno tre lezioni, dalle 18 alle 22, al costo di 150 euro a persona, con dispense, materiali didattici e l’attestato di partecipazione firmato dal Babingtons Tea Society e dal Master Expert Melania Lopez Francis.Si parte domani, mercoledì 18 gennaio, con la prima lezione, 'Il Tè: assaggiare per capire', corso teorico pratico con Melania Lopez Francis per imparare ad assaggiare e riconoscere tutti gli elementi per selezionare, acquistare e preparare il tè. Secondo appuntamento mercoledì 1 marzo con 'L’alchimia del tè: puri o miscelati, tipologia e qualità del blend. Aromatizzati o profumati?', corso teorico pratico con Melania Lopez Francis che condurrà alla scoperta della nascita del blend fino alla creazione di un blend da parte di ognuno dei partecipanti.Terzo e ultimo incontro mercoledì 5 aprile, 'L’afternoon Tea': corso teorico pratico per scoprire l’arte di servire il tè all’inglese, tenuto da Chiara Bedini, Carla Massi e Melania Lopez Francis.Continueranno poi i percorsi intrapresi in autunno e quindi 'I Tè Vittoriani di Babingtons' tutti i lunedì dalle 17 alle 19, gli 'Ingredienti di Babingtons' con 3 appuntamenti tematici a partire dall'8 Febbraio e 'Il salotto di Babingtons: tè e seduzione', con lezioni di seduzione intorno a una tazza da tè.