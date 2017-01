Con Collalto al via programma 'Corsi in cantina'

24 gennaio 2017- 16:29

Treviso, 24 gen. (Labitalia) - Dai corsi di potatura a quelli per diventare sommelier, la Cantina Conte Collalto di Susegana (Treviso) punta sull’istruzione e la formazione per trasmettere quella passione per il vino che la contraddistingue fin dalla sua nascita, risalente a più di mille anni fa. L’azienda, guidata dalla principessa Isabella Collalto de Croÿ, considera infatti la formazione come uno degli asset strategici per la sua azienda: dopo il successo riscontrato nel 2016, anche questo nuovo anno sarà all’insegna del programma 'Corsi in cantina', che avranno lo scopo non solo di alimentare l’amore e la passione per il 'nettare degli dei', ma anche di fornire uno strumento fondamentale per chiunque volesse avvicinarsi a una nuova professione in un mercato del lavoro sempre più complesso e in perenne mutazione.Si inizia proprio in questi giorni con un corso intensivo di tre lezioni tenute direttamente presso la cantina da Simonit & Sirch e il gruppo Preparatori d’Uva, una vera e propria 'autorità' in questo campo. Guidato da Livio Tognon, il corso propone un metodo di potatura sperimentato nel tempo e apprezzato in tutto il mondo. Una tecnica che adotta una procedura diversa rispetto a quella classica, accettando che la pianta nel corso degli anni occupi sempre più spazio attraverso lo sviluppo degli organi perenni.L’obiettivo è quello di impostare una ramificazione del fusto di vite che assumerà una forma diversa a seconda del sistema adottato. Le lezioni si svolgono interamente nei vigneti di Collalto, dove gli istruttori mostrano la tecnica di potatura, lasciando spazio per le esercitazioni individuali dei partecipanti. Dal lavoro sulle viti a quello sul prodotto finale, con la professione del sommelier che in Italia ha grandi tradizioni e che sta riscuotendo sempre più successo anche tra i più giovani. Per preparare i sommelier del futuro, la cantina ospiterà dal 28 febbraio un ciclo di 10 lezioni di terzo livello appositamente organizzato dalla Fisar (Federazione italiana sommelier, albergatori e ristoratori) di Treviso. Dalla metodologia agli abbinamenti con un momento dedicato allo studio dell’alimentazione, ogni sera tratterà un tema diverso: si parte con gli antipasti, per poi passare ai primi, ai secondi, dolci, formaggi, fino ad arrivare al gran finale che avrà come protagonista la cucina del territorio e le diverse combinazioni possibili.“L’educazione al vino è fondamentale - conferma Isabella Collalto de Croÿ - per formare professionisti esperti, ma anche per istruire tutti gli appassionati di vino affinché siano sempre più consapevoli. Conoscere la materia, apprezzare i dettagli che determinano la qualità di un prodotto come il nostro, rappresentano il risultato culturale di chi partecipa a questi corsi. Il vino non sarà più solo una bottiglia su uno scaffale, ma una storia di vita, un processo artigianale che arriva fino all’anima”.Per Roberto Donadini, delegato Fisar di Treviso, “Collalto è un’azienda da sempre punto di riferimento per chi ha a cuore la cura e la conservazione dei vitigni del territorio con particolare riguardo per quelli autoctoni: per chi come noi fa questo mestiere con passione, è un privilegio poter collaborare con un marchio che si dedica alla formazione con un’attenzione a 360 gradi”.