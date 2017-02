Con 'Contaminiamoci' formazione gratuita per volontari case-famiglia

8 febbraio 2017- 11:40

Roma, 8 feb. (Labitalia) - Torna sabato 11 a Roma 'Contaminiamoci', il nuovo corso di formazione per volontari organizzato dalla cooperativa sociale Spes contra spem. Il corso sarà completamente gratuito e prevederà in tutto quattro giornate di formazione: 11, 17, 18 e 24 febbraio 2017. Il corso è aperto a tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco e di donare parte del loro tempo per dedicarlo alle persone più fragili.Dopo aver frequentato il corso di formazione, i volontari sono, infatti, inseriti pienamente nella realtà della cooperativa, diventando dei veri e preziosi collaboratori che riescono a portare nuove energie ed entusiasmo nelle case famiglia di Spes contra spem, rianimando lo spirito di chi ci vive e costruendo relazioni autentiche. “Quando entri per la prima volta a Casablu ti senti come un panno bianco. Una volta a settimana, la sera, cucino e lavo i piatti. Messa così, sembrano solo ore che sfilano tra fornelli e pentole ma non è così. Ci sono giorni che sei stordito dai mille impegni e lì dentro, tutto si scioglie, con una domanda, un sorriso, un grido che senti già dal cortile quando arrivi. Dentro di te si accende una luce che fa vedere tutti i colori più esaltati, più vivi. Quel panno bianco, con il passare dei mesi e dei giorni, inizia a prendere colore", racconta Marco, volontario nella casa famiglia per persone con disabilità, Casablu.Il volontariato è espressione di una comunità attiva, capace di impegnarsi a sostenere i suoi cittadini più fragili, in questo caso, le persone con disabilità e i minori in difficoltà che non hanno più alle spalle una famiglia di supporto. Il tempo messo a disposizione da ogni volontario è una risorsa da valorizzare per la cooperativa Spes contra spem che proprio per questo ha scelto di offrire a tutti gli aspiranti volontari un corso di formazione gratuito e un tutor che li affiancherà per tutto il loro percorso.“Non è solo un posto, un luogo, una casa famiglia. È tutto un mondo che ti travolge sin da quando ci entri per la prima volta. Alla fine ti accorgi che è un gioco a somma zero: quello che dai, ricevi!”, spiega Michele che da anni fa il volontario nella casa famiglia Casasalvatore. È possibile iscriversi al corso fino a domani chiamando al 327 143 5928 oppure scrivendo a volontariato@spescontraspem.it.Spes contra spem gestisce da 25 anni nel III Municipio di Roma case famiglia per persone con disabilità e minori in difficoltà. È attiva, inoltre, in servizi a sostegno degli anziani soli e nella tutela dei diritti delle persone con disabilità in ospedale. Ha recentemente inaugurato 'Una Ricetta per Due', un nuovo servizio di catering sociale nel cuore di Montesacro che vede i ragazzi in uscita dalle case famiglia preparare e consegnare pasti caldi agli anziani soli del territorio.