Con Eures Marche 150 posti nei villaggi turistici

18 gennaio 2018- 18:36

Ancona, 18 gen. (Labitalia) - Una nuova e interessante opportunità per lavorare all’interno di villaggi turistici, in Italia e Europa, con 150 posti a disposizione. La propone la 'Rete Eures Marche' (servizi europei per l'impiego) in uno speciale tour realizzato in collaborazione con l’azienda YF 'Your Friend Groups' (http://www.yfgroup.it) in programma in alcuni centri per l'impiego delle Marche: San Benedetto del Tronto (30 gennaio), Jesi (31 gennaio), Pesaro (1 febbraio) e Macerata (14 marzo). La partecipazione agli incontri (inizio ore 9,30) è completamente gratuita. Le selezioni saranno a cura dello staff di Eures. Il lavoro si svolgerà in villaggi e campeggi in Italia per la prossima stagione estiva (da giugno a settembre 2018), con disponibilità minima di 2 mesi consecutivi (luglio e agosto). I profili professionali richiesti sono: capi animatori, animatori di contatto, animatori mini, junior e teen club, istruttori sportivi e istruttori fitness: (insegnanti di aerobica, step, yoga, danza, istruttori tennis, calcio, volley, vela, windsurf, arco), ballerini e coreografi (classico, moderno, contemporaneo, hip hop, break, street, funky, latino), tecnici audio-luci, deejay e speaker, attori e cantanti. Requisiti richiesti: età minima 18 anni compiuti (da giugno 2018), ottima predisposizione ai contatti con ospiti, gradita la conoscenza dell'inglese o del tedesco. Condizioni di lavoro: contratto a tempo determinato, retribuzione mensile netta minimo 400 euro-massimo 1.200 euro a seconda del ruolo, vitto e alloggio inclusi, abbigliamento incluso. Dopo il colloquio, se ci saranno tutte le condizioni per fare una proposta di lavoro, i candidati saranno invitati a un corso di 5 giorni sulle varie tecniche di animazione dove potranno cimentarsi in prove pratiche sia nel ruolo per cui si sono proposti sia sul palco con delle performance artistiche. Docenza e materiali sono a carico del datore di lavoro; ai candidati è richiesto di partecipare alle spese di vitto e alloggio con 30 euro al giorno. Per saperne di più o per ricevere ulteriori informazioni sull'evento, è possibile consultare il sito della Rete Eures Marche (https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage) o dei centri per l’impiego coinvolti.