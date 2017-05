Con Euro-Toques a confronto cuochi europei, arriva nuova guida

16 maggio 2017- 12:12

Roma, 16 mag. (Labitalia) - Si è svolta, in Puglia, presso Borgo Egnazia, l’assemblea annuale di Euro-Toques, uno dei momenti chiave per l’associazione che dal 1986 riunisce alcuni dei principali cuochi del panorama europeo con l’obiettivo di mettere in contatto le diverse tradizioni culinarie del Vecchio Continente e chi le interpreta per condividere esperienze e accrescere il livello tecnico e culturale della cucina. Si tratta dell'unica associazione ad essere riconosciuta a livello europeo, ed è anche l'unica a cui aderiscono tutti 'tristellati' Michelin.Durante l'evento, si è svolto anche il talk show dal titolo 'Cuochi traino del turismo' e la presentazione della guida 2017/2018. Al dibattito, coordinato dal direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini, hanno partecipato personalità di spicco della ristorazione, del turismo, della politica e della comunicazione, impegnate sul territorio nazionale, che hanno ribadito l’importanza della cucina per tutto il settore turismo e, di riflesso, anche per l’economia italiana. Quanto alla guida, redatta da Italia a Tavola, sono 212 i cuochi che vi compaiono. Un numero che continua a crescere - l’anno scorso erano 168 - e che vanta quest’anno 63 nuove figure. Tra queste, non mancano le 'quote rosa': sono otto le nuove cuoche in lista che si vanno ad aggiungere alle 7 già presenti dall’anno scorso per un totale di 15, rendendo l'associazione presieduta da Enrico Derflingher una delle organizzazioni del settore con più donne impegnate. La guida, disponibile in versione sia cartacea sia digitale, si presenta nell'inconsueta edizione 17/18 uscendo a metà dell'anno, con le iscrizioni all'associazione che si sono appena concluse.Ogni cuoco verrà presentato con una biografia, due fotografie (una che rappresenta il suo volto più una con un piatto 'forte' del suo repertorio). Non solo: grazie al tocco di Renato Missaglia, il mezzobusto del cuoco sarà riportato anche sotto forma di ritratto artistico così da costituire una galleria di 212 cuochi fra i più noti d'Italia e fra gli interpreti dell'alta cucina. Non ci sono invece punteggi o recensioni. "I grandi cuochi che vi aderiscono - racconta Derflingher - lo fanno perché condividono la filosofia dell’associazione, vale a dire l’attenzione verso le tipicità dei rispettivi territori, l’impegno per la realizzazione di una cucina che sia gusto, tradizione e talento insieme, senza dimenticare il retaggio di Expo 2015 e la lotta contro lo spreco alimentare"."Ogni cuoco iscritto può raccontare liberamente se stesso nei suoi piatti, portare in tavola un percorso e uno stile propri, ma tutti sono accomunati dal rispetto dei nostri 'dieci comandamenti', i principi fondamentali della mission di Euro-Toques che ci tramandiamo di anno in anno e che i nuovi iscritti si impegnano a perseguire. Un’esperienza unica che è servita sia come momento di confronto tra i più grandi professionisti del settore che come occasione di promozione delle attività di Euro-Toques per la difesa di una cucina di qualità", sottolinea.L’unità dei cuochi che va oltre alla mera collaborazione in cucina viene sottolineata da Gualtiero Marchesi, che spiega: "Questa guida è un buon esempio di Europa unita, unita nella competenza e nell’amicizia dove le diversità si manifestano e si trasformano in un comune slancio verso la qualità, la sensibilità, l’estro. Chi cucina con amore fa salute e fa cultura, mette a disposizione se stesso per gli altri, colleghi e clienti. Come ripeto sempre, noi andiamo cercando il buono nel bello e viceversa, perché il bello puro è il vero buono"."Sfogliando la guida, incontrerete 212 cuochi, con e senza stelle, mentre svolgono il loro quotidiano lavoro di ricerca, al mercato, nella selezione dei prodotti freschi, affinando le varie tecniche. Il codice che ci siamo dati ha due obiettivi fondamentali: la condivisione del sapere e il rispetto reciproco. È solo attraverso il confronto che si cresce sotto ogni punto di vista", conclude.La Guida curata da Italia a Tavola quest'anno presenta, fra l'altro, la novità della doppia lingua, essendo stata editata anche in inglese, così da riaffermare la caratura europea dell'associazione e l'attenzione anche verso un pubblico internazionale.