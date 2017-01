Con Ied ad Altaroma una temporary factory racconta i segreti della creatività nella moda

26 gennaio 2017- 12:50

Roma, 26 gen. (Labitalia) - Una temporary factory per raccontare i segreti del processo creativo della moda, ricreando l’atmosfera dei laboratori, il sapere che si unisce al saper fare, la teoria che diventa pratica ed esperienza. A presentarla è lo Ied Roma con la sua Scuola di moda, in occasione di Altaroma. Torna, infatti, nell'ambito delle giornate della moda nella Capitale, l'appuntamento con 'This is Ied!', in programma per domani, venerdì 27 gennaio, dalle 10 alle 18, all’interno di Spazio D presso il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo.'This is Ied!' - promette l'Istituto - "è tutto quello che una Maison non oserebbe mai mostrare". Gli studenti dei corsi triennali di Fashion Design, Fashion stylist e Design del gioiello di Ied Roma mettono in pratica gli insegnamenti dei docenti professionisti che ogni giorno insegnano ai ragazzi i segreti del procedimento attraverso il quale una squadra di creativi trasforma le ispirazioni in prodotti di successo, le intuizioni in collezioni sold out.Dunque, svelare, coinvolgere e confrontarsi sui segreti del processo creativo, quella preziosa arte che permette di trasformare le idee in progetti, il guizzo del presente in una possibilità concreta del futuro. 'This is Ied!' è un laboratorio temporaneo di progettazione: dalle immagini per servizi fotografici e video al disegno digitale con le Wacom Cintiq 22 HD Creative, utilizzate all’interno dei centri stile di alcune delle più grandi realtà del mondo della moda."La creatività - afferma Paola Pattacini, coordinatore della Scuola di moda presso Ied Roma - resta una mera astrazione se al caos delle idee non si coniuga l’esperienza e il metodo: 'This is Ied!' è qui per questo".Ospite d’eccezione con un’esposizione di borse in pelli pregiate è Francesca Evangelista: diplomata in Fashion Design a Ied Roma, oggi è una delle più creative designer italiane e uno dei brand in ascesa del lusso made in Italy. All’interno di 'This is Ied!' Francesca Evangelista presenta in anteprima la sua collezione primavera-estate 2017, che si ispira all’Op Art, agli anni Sessanta, alle illusioni ottiche e come sempre alla femminilità più raffinata.Ied, tra le migliori cinquanta scuole di moda del mondo secondo la classifica 2016 di Business of Fashion, insegna ai propri studenti a vivere e sentire la moda, un settore chiave per l’economia italiana e internazionale. I corsi mirano a formare le figure fondamentali del sistema moda, spaziando dal campo creativo a quello strategico, dagli aspetti organizzativi a quelli commerciali, dal marketing alle strategie di immagine e comunicazione. 'This is Ied!' è un invito aperto a tutti, un appuntamento con ingresso libero per scoprire da vicino la Scuola di moda dell’Istituto europeo di design di Roma.