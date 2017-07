Con il caldo torrido è boom per il gelato artigianale

21 luglio 2017- 14:25

Rimini, 21 lug. (Labitalia) - Con questa estate torrida, è boom di consumi per il gelato artigianale. A rilevarlo l’Osservatorio Sigep (il salone leader al mondo per il dolciario artigianale, con la 39esima edizione in programma dal 20 al 24 gennaio 2018, alla fiera di Rimini, organizzata da Italian Exhibition Group), che stima una crescita dei consumi vicina al 10% grazie, ma non solo, a una stagione particolarmente afosa. E in cui non si raffredda la crescente domanda di qualità.Non a caso, recentemente è nata la World Wide Gelato Foundation, che esalta i profili qualitativi e formativi ai quale dovrebbero rifarsi tutti coloro che voglio avere un ruolo significativo nella filiera del gelato artigianale, in Italia e nel mondo. I fautori di Wwg sono Giancarlo Timballo, presidente della Coppa del mondo della Gelateria che si tiene al Sigep ogni due anni, Sergio Colalucci, maestro di fama internazionale, campione del mondo al Sigep nel 2006, e Sergio Dondoli, del comitato organizzatore della Coppa, premiato quale Maestro d’arte e mestiere. Insieme, cento anni di esperienza nella gelateria artigianale.Per Giancarlo Timballo, “quella del 2017 sta passando alla storia come una delle estati più torride degli ultimi anni: il gran caldo ci stimola a creare gusti sempre di più legati al mare, al sole dei Caraibi, alle destinazioni esotiche, e allora aumenta l'utilizzo di lime, zenzero, menta, cocco, frutto della passione, mango". "Questa ricerca di innovazione, che passa per la selezione di materie prime qualitativamente alte, è un fattore positivo per la categoria dei professionisti dell’arte fredda, che si dimostra dinamica e in forte crescita”, assicura.Il ritorno alla buona e salutare tradizione italiana è il messaggio di Sergio Colalucci: “Prima che di gusti sempre più stravaganti, il mercato ha fame di un gelato fatto bene, naturale e salutare, che rispetti ad esempio le intolleranze alimentari. La nostra produzione di gelato è costituita in gran parte dai gusti classici e sono in netta crescita i gusti ‘senza’, dal senza latte e derivati di latte al senza uova, con ingredienti di origine vegetale, anche per la loro maggiore digeribilità”.Gelato al 'gusto di territorio' per Sergio Dondoli: “Il binomio oggi vincente nel mercato è artigianalità-territorialità. È diventato un grande classico il gusto a base di un prodotto tipico toscano, lo zafferano Dop di San Gimignano, oggi poco conosciuto, ma che nel ‘300 era lo zafferano di tutta Europa, tanto da essere esportato anche in Egitto. Profuma di Mediterraneo e di vita campestre nell’entroterra toscano il gusto Rosemary baby, a base di lampone e rosmarino”. Intanto, proprio da Rimini, la patria di Sigep, arriva una rinfrescante proposta di qualità: per la torrida estate 2017 il maestro Roberto Rinaldini propone 'Affresco', la granita a base di concentrato di frutta fresca (70%) e interamente naturale. Quattro innovativi gusti dai nomi storici: Michelangelo (fragola al profumo di vaniglia), Raffaello (melone, mango al profumo di arancia), Leonardo (limone, lime al profumo di menta) e Caravaggio (frutto della passione e pesca al profumo di fave di tonka).