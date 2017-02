Con la startup Bloovery a San Valentino la consegna fiori diventa 2.0

10 febbraio 2017- 14:37

Roma, 10 feb. (Labitalia) - A San Valentino sboccia Bloovery, il fiorista del terzo millennio, dove comprare e consegnare fiori diventa 2.0. La startup Bloovery è, infatti, la nuova soluzione di flower delivery da smartrphone, che aiuta i clienti a comunicare meglio le loro emozioni con i fiori in modo facile e innovativo. Oggi fra whatsApp e social network, i messaggi che si ricevono hanno perso in parte il loro valore. Perciò, per dire qualcosa di veramente importante e distinguersi, il fiore diventa il miglior messaggero. Fiore che accompagna, ma non deve mai sostituire il messaggio, che resta sempre il protagonista. I servizi di consegna fiori sono presenti in Italia da molti anni. Tuttavia, il settore non ha visto innovazioni negli ultimi vent’anni. Con Bloovery, invece, tutto è nuovo. Nuovo accesso in mobilità facile e veloce tramite app per iPhone, chatbot su Facebook Messenger e sito web mobile. Nuovo è anche il cliente a cui Bloovery si rivolge: principalmente gli uomini, che si muovono oggi con difficoltà alle prese con cataloghi di composizioni floreali senza fine. Oggi con Bloovery basta dire il motivo dell’invio e al resto pensiamo noi, aiutando a scegliere il fiore più adatto per ogni occasione. In questo modo, il cliente ha anche la garanzia che i fiori ordinati saranno esattamente i fiori consegnati. Il servizio parte a San Valentino nell’area della città metropolitana di Milano e si espanderà progressivamente in tutta Italia nel corso del 2017. "Cerchiamo di utilizzare le nuove tecnologie -afferma il fondatore e amministratore delegato, Simone Guzzetti- per coinvolgere nuovi segmenti di clientela, come i millennials, e mostrare loro come un gesto antico e tradizionale possa tornare di moda ed essere davvero cool". "Il fiore -dichiara Michele Dondi, cofondatore e responsabile marketing- è un mezzo che aiuta a comunicare i messaggi importanti, aumentandone forza e significato. Questo per noi è il vero senso dei fiori: accompagnare le emozioni e fissarle nel cuore del destinatario".