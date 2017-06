Con Montessori e tablet, la ludoteca 3.0 unisce grandi e piccoli

20 giugno 2017- 14:45

Milano, 20 giu. (Labitalia) - Un posto dove giocare, imparare e crescere, un posto che unisce grandi e piccini nella gioia delle scoperte, e dove, attraverso animatori appositamente formati e app dedicate, il Metodo Montessori sia applicato agli oggetti più irresistibili per i piccoli nativi digitali: tablet e giochi elettronici. E' Ludo-FamilyLab 3.0, una ludoteca che è molto di più di una semplice sala con giochi: è uno spazio per bambini e famiglie che mette insieme i capisaldi della pedagogia e le ultime tendenze di gioco, creando un luogo dove piccoli e grandi possano vivere un’esperienza indimenticabile.A proporre Ludo-FamilyLab 3.0 è Youngo, marchio dei Grandi Locali Leisure Dedem ospitati dai Centri commerciali di tutta Italia. Gli strumenti Ict sono proposti come stimolo a curiosità e proattività. Per esempio, la tecnologia touch richiama le teorie montessoriane che attribuiscono alle mani un ruolo centrale per fare esperienza del mondo e il meccanismo per cui i bambini imparano che a ogni tocco c'è una risposta immediata originata da loro stessi è un principio importante per lo sviluppo cognitivo, definito dal pedagogista Jean Piaget, il piacere di essere causa. Ludo-FamilyLab 3.0 sarà presentata il 22 giugno a Scalo Milano (via Milano 5, Locate Triulzi), in occasione del Retailer Day, organizzato dal Consiglio nazionale dei centri commerciali.Le novità della ludoteca 3.0 sono anche nell'allestimento, tutto pensato in funzione della sostenibilità: pallet ecocompatibile, piante, fioriere e orti didattici. E un luogo dove giocare rispettoso dell’ambiente è un ottimo inizio per promuovere tra i piccoli una forte coscienza ecologica, che sarà incentivata anche con appositi laboratori. Ciò che Youngo propone, infatti, non è un prodotto ma un’esperienza, con al centro percezioni e non oggetti. Vista, tatto, udito, ma anche olfatto e gusto saranno ugualmente coinvolti, il modo migliore per sviluppare la memoria più persistente e andare a costituire un serbatoio di ricordi felici.Assieme alla coloratissima mascotte, il camaleonte Yo, i piccoli ospiti di Youngo avranno un maestro-compagno di giochi d'eccezione: un robot molto, ma molto umano. Per la prima volta in un contesto ludico-didattico, il simpatico automa è programmato per identificare l'umore delle persone con le quali si interfaccia, interpretandone sorrisi, smorfie e gestualità. Sarà così protagonista di giochi e feste di compleanno ma anche dei laboratori di tecnologia e scienze pensati per le scuole e delle lezioni di Galateo, un corso di bon ton per piccoli, affidato a un maestro di cerimonie decisamente moderno.