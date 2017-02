Con Openjobmetis caccia ai talenti della moda, 80 le posizioni aperte

3 febbraio 2017- 10:56

Roma, 3 feb. (Labitalia) - La moda italiana è uno dei fiori all’occhiello del made in Italy, un settore di eccellenza riconosciuto dai brand di riferimento a livello nazionale e internazionale. Professioni altamente specializzate, come molti ruoli nell’ambito del fashion, richiedono persone con competenze sempre più qualificate ed è proprio qui che entra in gioco Openjobmetis, la prima e unica agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, offrendo continuo supporto alle aziende della moda in cerca di personale.Sono quasi 80 le posizioni aperte: da ruoli più commerciali, come addetti alle vendite, commessi di boutique, impiegati back office e addetti all’e-commerce, a figure altamente specializzate nelle professioni della moda. Per queste ultime posizioni sono ricercate figure con qualifiche molto particolari come, tra le altre, modellisti per borse e prototipisti in ambito pelletteria, addetti alla preparazione dime per strass (cartine adesive su cui vengono posizionati gli strass con disegni pre-impostati), grafici per realizzazione bottoni ed esperti nel montaggio e assemblaggio di cerniere per alta moda.“Il settore della moda richiede un’adeguata specializzazione dal punto di vista professionale e rappresenta per il nostro Paese un ambito di eccellenza, riconosciuto a livello internazionale - ha dichiarato Laura Piccolo, responsabile Grandi Clienti di Openjobmetis - ma spesso trovare personale qualificato per ruoli così specifici per le aziende può rappresentare una difficoltà". "Il nostro ruolo in questo contesto - ha spiegato - è duplice: da un lato, siamo impegnati nel supportare le aziende nella ricerca di figure adatte alle loro necessità e, dall’altro, sosteniamo attivamente tutti coloro che oggi sono in cerca di occupazione offrendo spesso, come nel caso del settore calzaturiero, percorsi formativi che permettano, soprattutto ai più giovani, di apprendere concretamente un mestiere altamente qualificato”.Tra i requisiti richiesti per quasi tutte le posizioni aperte vi sono: pregressa esperienza nel ruolo, flessibilità e capacità di lavorare in team, doti relazionali, ottimo standing e inglese fluente (per le figure commerciali), conoscenza di materiali, tecniche e macchinari specifici (per i ruoli più tecnici).