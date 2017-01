Con Vicenzaoro e Sigep Ieg avvia il 2017 all'insegna del ‘ben fatto italiano’

16 gennaio 2017- 15:49

Rimini, 16 gen. (Labitalia) - Parte a vele spiegate il 2017 di Ieg - Italian Exhibition Group Spa, il nuovo player fieristico nato ufficialmente il 1° novembre scorso dall’integrazione fra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza che rappresenta il secondo polo espositivo italiano per volume di fatturato. Presieduto da Lorenzo Cagnoni, con la vicepresidenza di Matteo Marzotto e la direzione generale di Corrado Facco, Ieg avvia il nuovo anno con due saloni mondiali - Vicenzaoro e Sigep - nei rispettivi mercati ma riconducibili a un grande valore: il ben fatto italiano."Complessivamente - annuncia il presidente Cagnoni - le due manifestazioni presenteranno oltre 4.000 espositori, attendono 260mila visitatori professionali dei quali, con una quota d'internazionalità formidabile, oltre 70.000 esteri".Sono 500 i top buyers altamente qualificati provenienti dai principali mercati di riferimento che saranno a Vicenza, altrettanti quelli di Sigep, in entrambi i casi anche in collaborazione con Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'interno del programma di potenziamento dei grandi eventi fieristici italiani, previsto dal piano straordinario di promozione made in Italy del governo.Venerdì 20 gennaio, alla fiera di Vicenza, è in programma l’inaugurazione di Vicenzaoro January, la boutique internazionale del gioiello. Fino al 25 gennaio in vetrina i prodotti, le nuove collezioni e le innovazioni di più di 1.500 brand provenienti da 36 Paesi. Attesi visitatori, buyers, giornalisti, opinion leader e trend setter da più di 120 paesi. Fil-rouge di Vicenzaoro January 2017 sarà 'The Responsible Gold', un percorso, iniziato già nelle passate edizioni, per la promozione della Corporate Social Responsibility nel mondo orafo gioielliero, che tratta di temi importanti quali il valore della tracciabilità`, il commercio etico, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del diritto-dovere al lavoro, e la difesa della salute. I prossimi appuntamenti con Vicenzaoro sono in programma dal 23-27 settembre per l’edizione autunnale e dal 15 al 18 novembre per Vod - Dubai International Jewellery Show.I visitatori di Vicenzaoro avranno anche l’occasione di conoscere la seconda nuova edizione del Museo del Gioiello, inaugurata lo scorso 16 dicembre, primo in Italia e uno dei pochi al mondo dedicato esclusivamente al gioiello, collocato all’interno della Basilica Palladiana di Vicenza.Sabato 21 gennaio, alla fiera di Rimini, toccherà a Sigep, il salone mondiale dedicato al dolciario artigianale, al quale quest’anno si abbina il biennale A.B. Tech Expo, per le tecnologie della panificazione. Quartiere sold out da mesi, la fiera di Rimini utilizzerà anche l’appena concluso primo step di ampliamento del quartiere, salito ora a 118.000 mq e previsto a fine 2017 di 129.000 mq. Gelateria, pasticceria, panificazione e da quest’anno ufficialmente anche nella denominazione il caffè, sono le filiere rappresentate.Alla presenza di tutti i grandi maestri internazionali del dolce artigianale, in fiera sono attesi visitatori da 170 Paesi e sono in programma eventi di grande interesse come il Campionato mondiale di pasticceria under 23 (10 squadre da tutti i continenti), 'The German Challenge' con 62 gelatieri tedeschi a disputarsi il pass per la finalissima di 'Gelato World Tour', a Berlino nel luglio 2017; 'Bread in The City', con otto nazioni (le prime quattro delle ultime due edizioni) a disputarsi il titolo di miglior Paese per le specialità di panetteria. A Sigep saranno svelate le prossime tappe di Gelato World Tour e Gelato Festival.