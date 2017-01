Con Vinòforum Factory nasce il 'Wine Outsider'

19 gennaio 2017- 16:36

Roma, 19 gen. (Labitalia) - Vinòforum, l’azienda che da oltre 14 anni si occupa, tramite diverse iniziative, di promuovere l’enogastronomia di qualità, presenta per il 2017 un innovativo progetto di formazione dedicato al mondo del vino. La Factory, l’officina creativa di Vinòforum, ha studiato infatti un percorso all’avanguardia per diventare 'Wine Outsider', titolo del quale potrà fregiarsi chi giungerà al termine del cammino tracciato dalla Vinòforum Factory. Si tratta di una figura che ha sì una completa conoscenza del settore enologico, ma che, prima di ogni altro tecnicismo, sa soprattutto trasmettere la propria passione a chi lo circonda, suscitando curiosità e interesse. Un opinion leader in grado di innescare viralità, un esperto del vino 3.0. Chi diventa 'Wine Outsider', inoltre, entra a far parte attivamente dell’universo Vinòforum e sarà coinvolto in tutte le attività didattiche, redazionali, organizzative e di servizio agli eventi di degustazione. A caratterizzare il corso firmato dalla Factory è senz’altro la sua dimensione 'tailor-made'. Il programma è infatti strutturato in moduli opzionabili anche singolarmente. Una strategia formativa flessibile che permette ad ogni wine lover di decidere se affrontare l’intero percorso o, secondo le proprie necessità e aree di interesse, di cucirsene uno su misura. Previste 160 ore di didattica suddivise in 10 moduli, dalle nozioni di base di 'Conoscere il vino' al rapporto cibo-vino di 'Wine&food: a nice pair', passando per 'L’universo dei vini spumanti' o 'Bio&bio un mercato tra moda e cultura'. Ogni modulo è costituito da più lezioni in aula e outdoor, con degustazioni, visite in azienda, workshop ed esercitazioni, e prevede il superamento di un test finale. Plus fondamentale degli incontri è rappresentato dai diversi focus su marketing e moderne tecniche di comunicazione, mentre lo svolgimento della didattica in classi a numero ridotto rafforza l’esperienza ad personam. Insieme ai docenti della Factory, ad intervenire nel corso delle lezioni saranno numerosi addetti ai lavori: produttori, enologi, tecnici, chef e professionisti del servizio in sala, marketing manager, distributori e altri esperti del settore. L’obiettivo, oltre a quello di 'fare rete', è quello di integrare le nozioni enoiche con esperienze vissute sul campo. Per partecipare non è richiesta alcuna competenza pregressa, il corso è rivolto a tutti gli appassionati, a coloro che cercano nuove opportunità lavorative nel settore food&beverage e a i professionisti del settore enogastronomico e i sommelier che vogliono arricchire le proprie conoscenze."La figura del 'Wine Outsider' - sottolinea Emiliano De Venuti, Ceo and Founder di Vinòforum - rispecchia la maniera di 'vivere il vino' di Vinòforum. Sin dal principio, abbiamo fortemente creduto che questo mondo debba allargare sempre di più i propri orizzonti e che quindi abbia bisogno di persone che sappiano in primis raccontare in modo schietto tutta la bellezza che si nasconde dietro un semplice calice. Si parte da Roma, ma stiamo lavorando affinché il progetto diventi itinerante. La formazione è un aspetto fondamentale, a cui teniamo molto e che va ad integrarsi alla perfezione con i format, da noi creati, che da anni ci vedono protagonisti", conclude.