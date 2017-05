Confartigianato Servizi, Sorani nuovo presidente

8 maggio 2017- 15:00

Firenze, 8 mag. (Labitalia) - È fiorentino il nuovo presidente di Confartigianato Servizi, la 'cassaforte' di Confartigianato Imprese, la più grande rete europea di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato e alle piccole imprese: 1.200 sedi operative in tutta Italia, in cui lavorano 10.700 persone al servizio di oltre 1 milione e mezzo di imprenditori artigiani con 3 milioni di addetti. Si tratta di Alessandro Vittorio Sorani, presidente della Confartigianato di Firenze dal 2016. "E' un onore rappresentare Confartigianato, un riconoscimento all’attività svolta, ma soprattutto alle performance centrate dall’associazione di Firenze: +26% di soci negli ultimi 12 anni, nonostante il periodo di forte crisi economica che ha condotto alla chiusura di molte imprese", ha commentato Sorani.Confartigianato Firenze, che rappresenta oltre 6.000 imprese artigiane e del commercio, è cresciuta nell’ultimo anno non solo quanto ad imprese associate, ma anche quanto a servizi erogati (+5%) e, per la formazione, ad allievi formati (+2,3%). E' stata inoltre una poche associazioni di categoria a crescere numericamente in Toscana.