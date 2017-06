Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia eletto presidente

9 giugno 2017- 16:47

Nominati anche i vice presidenti

Bergamo, 9 giu. (Labitalia) - L'assemblea privata di Confindustria Bergamo oggi ha eletto Stefano Scaglia come presidente per il quadriennio 2017-2021 e ha approvato gli indirizzi generali del mandato, il programma di attività e la nomina con relative deleghe dei vice presidenti per il biennio 2017-2019. La squadra di presidenza e le relative deleghe sono così composte: Cristina Bombassei, Education, Olivo Foglieni, Infrastrutture, ambiente e sicurezza, Alberto Paccanelli, Innovazione, Agostino Piccinali, Lavoro e relazioni industriali, Giovanna Ricuperati, Strategie di territorio e Ufficio Studi, Aniello Aliberti (presidente Comitato piccola industria), Credito e finanza, Marco Manzoni (presidente del Gruppo giovani imprenditori), responsabilità sociale d’impresa e start up.Il presidente eletto Scaglia ha ribadito che priorità programmatica sarà il ruolo di rappresentanza e il rafforzamento dell’identità associativa di Confindustria Bergamo, “valorizzando il prezioso lavoro svolto dall’attuale Presidenza”.“Insieme -ha detto Scaglia- dobbiamo lavorare per continuare a costruire una Confindustria in cui gli imprenditori si riconoscano, coniugando le esigenze di piccole, medie e grandi imprese. L’associazione deve offrire momenti di confronto tra imprenditori, deve essere luogo di creazione di idee e mezzo di ispirazione reciproca. La nuova sede al Kilometro Rosso rappresenterà un ulteriore e decisivo passo in avanti verso questo obiettivo”.“Ci viene riconosciuto un ruolo importante nella società -ha evidenziato Scaglia- grazie alle competenze che abbiamo saputo esprimere negli anni nel portare idee e progetti ai tavoli di lavoro a cui abbiamo preso parte. Dobbiamo potenziare la nostra capacità propositiva, generando programmi innovativi e coinvolgendo i nostri associati nell’interloquire con le istituzioni e il territorio, non solo in ambito provinciale”.Il presidente uscente Ercole Galizzi, a fine votazione, ha rivolto un messaggio di augurio al suo successore: “Stefano Scaglia è un imprenditore di grande profilo. Sono convinto che il suo background e le sue competenze saranno utili nel guidare la struttura e gli associati a cogliere le molte opportunità che abbiamo dinanzi a noi".