Confindustria, occupazione giovani +3,8% tra 2013-2016

23 gennaio 2017- 15:42

Roma, 23 gen. (Labitalia) - Cambio di rotta per le opportunità lavorative dei giovani: il tasso di occupazione dei 25-29enni, pur rimanendo basso, è aumentato di 3,8 punti percentuali dall'ultimo quarto 2013 al terzo trimestre 2016, quello dei 15-24enni di 1,7 punti. Lo dice una nota del Centro studi Confindustria che analizza la situazione del lavoro in Italia.Una ripartenza anche se minima dell'occupazione tra i giovani, si legge ancora nel Report Confindustria, avvenuta "anche grazie all’incentivo dell’abbattimento contributivo: dei nuovi rapporti di lavoro attivati via contratto a tempo indeterminato che hanno coinvolto gli under 30, circa i due terzi hanno usufruito della minore contribuzione sia nel 2015 sia nei primi 9 mesi del 2016, contro un’incidenza media delle assunzioni esonerate pari rispettivamente al 57,7% e al 48,2%". I giovani d'altra parte, ricorda ancora Confindustria, sono stati i più colpiti dalla crisi. La quota di occupati tra i 25-29enni è scesa tra fine 2007 a fine 2013 di 13,9 punti percentuali; quella tra i 15-24enni di 8,1 punti. Il tasso di occupazione dei 55-64enni nello stesso periodo è, al contrario, salito di 10,4 punti e di altri 6,5 negli ultimi tre anni, proseguendo una tendenza già in atto dai primi anni Duemila e spiegata da modifiche comportamentali e dalle riforme del sistema previdenziale.