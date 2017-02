Congusto, a Milano corsi di cucina per appassionati e professionisti

7 febbraio 2017- 14:55

Milano, 7 feb. (Labitalia) - Ventidue docenti, oltre 250 corsi tra amatoriali e professionali, più di 2.500 alunni, oltre 80 tematiche affrontate, 800 kg di pasta Garofalo e 150 kg di Grana Padano e Parmigiano Reggiano Consorzio Virgilio consumati: questi i numeri annuali di Congusto, il primo campus culinario di Milano. Con le sue 7 aule didattiche, un auditorium, un cortile interno e i suoi 1.500 mq di superficie, si conferma come la più grande scuola di cucina della città frequentata da studenti con un’età media compresa tra i 18 e i 40 anni con una maggiore presenza di target maschile (+55%) che femminile (+45%).E se i corsi di cucina e pasticceria si contendono il primato delle adesioni, anche il mondo del pane e della pizza hanno sempre più estimatori. La squadra dei docenti di cucina è composta da Roberto Carcangiu, Alberto Citterio, Domenico della Salandra e Rubina Rovini, mentre quella della pasticceria da Davide Pisano e Riccardo Magni. Sono i protagonisti dei corsi per appassionati e per professionisti: lezioni nuove affiancano, come sempre, quelle che da anni rappresentano il cuore di questa scuola. Al fianco dei corsi amatoriali di cucina classica, del corso base di pasticceria e dei corsi dedicati a torte e dolci, è stato studiato un ricco calendario di corsi tematici adatti a tutte le occasioni: dai secondi di carne e di pesce ai brunch di coppia, dalle lezioni per bambini ai menù d’autore, senza dimenticare le paste fresche, la cucina con le verdure, quella vegetariana, il gelato gourmet, i cereali in tavola e i segreti del barbecue.Lezioni tematiche amatoriali sono anche previste per occasioni particolari come il Carnevale (Frittelle di Carnevale, sabato 11 febbraio - lezione per bambini); San Valentino (Kitchen my love il 13 e il 14 febbraio - corsi di coppia); Pasqua (Dolci pasquali al cioccolato l’8 aprile - lezione per bambini), ma non mancano anche appuntamenti per chi vive da solo come 'I menù per single' (18 luglio).Novità anche nel panorama professionale che propone, oltre ai corsi consolidati, alcune new entry. Durante il primo semestre del 2017, ci si potrà infatti iscrivere ai corsi di: Cuoco/Chef; Pasticcere; Pizzeria; Manager di sala, Barman e Sommelier; Gelateria; Cioccolateria; Aiuto pasticcere e Aiuto cuoco.Congusto è il primo campus culinario milanese. Si tratta di un centro polifunzionale che offre corsi per appassionati e professionisti e si trova in zona Bovisa (via Davanzati 15). La scuola di cucina Congusto, aperta nel 2003, è la più grande della città e non a caso è diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento del mondo enogastronomico milanese e nazionale. Ente certificato e accreditato dalla Regione Lombardia, il campus Congusto è stato fondato ed è presieduto da Federico Lorefice. I corsi sono invece diretti da Roberto Carcangiu, presidente dell’Associazione professionale cuochi italiani.