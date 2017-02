Consorzi di tutela vini della Maremma insieme per promozione in Austria

7 febbraio 2017- 11:37

Grosseto, 7 feb. (Labitalia) - Si è chiuso 'Selezione Maremma', evento organizzato presso l’Hotel Regina di Vienna dalla società Wein & Kultur, specializzata nella promozione del vino italiano, e non solo, in Austria. Presenti all’appello, con una selezionata rappresentanza di aziende, i tre Consorzi di Tutela del territorio maremmano: Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, del Montecucco e del Morellino di Scansano. Scopo dell’iniziativa è stato quello di promuovere le eccellenze vitivinicole della regione in Austria, un mercato dove il potenziale di crescita è ancora molto alto, assistendo i produttori nella creazione di contatti commerciali con gli operatori locali.Gli organizzatori dell’evento, Christian Bauer, austriaco ed esperto di vini e conoscitore dei mercati di lingua tedesca, e Marina Rebora, 'Weinexpertin' italiana residente a Vienna che tiene vivo l’amore per i prodotti e la cultura italiani, sono molto soddisfatti di questa edizione di 'Selezione Maremma'.Confermano che “la Maremma e le sue 3 Denominazioni sono state accolte con commenti molto positivi dai 150 operatori intervenuti che hanno apprezzato la freschezza e l’espressività dei vini proposti e soprattutto il rapporto qualità prezzo". "Il vicepresidente dei Sommeliers di Vienna, Walter Kutscher, che stima molto la Maremma, ha scoperto durante il suo seminario alcune 'chicche' del panorama vitivinicolo italiano”, riferiscono.L’esito dell’evento conferma l’importanza, ma soprattutto la volontà delle tre realtà consortili di unire le forze nella promozione del vino della Maremma Toscana all’estero, nelle sue molteplici peculiarità. “L'evento di Vienna ha avuto una generosa affluenza di pubblico. Le aziende partecipanti sono state soddisfatte sia degli incontri svolti che dell'ottima organizzazione, ad opera di Christian Bauer. Il nostro obiettivo comune è quello di promuovere la Maremma. Per questo motivo, unendoci potremo avere maggiore peso, anche a livello istituzionale. In questo senso sono sicuro che il Coordinamento dei nostri Consorzi potrà portare vantaggi a tutta l'area”, dichiara il presidente del Consorzio di Tutela del Vino Morellino di Scansano, Giuseppe Mantellassi.Anche Edoardo Donato, presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, sottolinea come “finalmente, grazie alla sinergia tra i Consorzi della Maremma, del Montecucco e del Morellino di Scansano, prenda sempre più forma il lavoro di coordinamento dei Consorzi della Maremma, finalizzato ad offrire ai produttori un'offerta promozionale di maggiore efficacia senza incidere sui costi"."Dopo il primo appuntamento di Vienna, che ha ricevuto importanti consensi da parte del mercato e dei produttori, la prossima occasione di incontro sarà alle Anteprime di Maremma ad Alberese, dove saranno presenti oltre 50 aziende dei tre Consorzi a presentare i propri prodotti a un selezionato gruppo di buyer internazionali. Nel mese di marzo i tre consorzi condivideranno uno spazio comune in occasione di Prowein, per affrontare, uniti e con maggiore forza, i mercati internazionali”, aggiunge.Collegato alle Anteprime Toscane - che saranno aperte alla Fortezza da Basso sabato 11 febbraio dai Consorzi Tutela Vini della Maremma Toscana, Vini del Montecucco, Vini del Morellino di Scansano, Vini Cortona, Vini di Carmignano, Valdarno di Sopra Doc, Bianco di Pitigliano e Sovana, Colline Lucchesi - e al Buy Wine, i due eventi che presentano le nuove annate toscane rivolti a stampa e operatori del settore, domenica 12 febbraio, ad Alberese (Grosseto), è previsto un incoming di 34 buyer internazionali a cui verranno presentati il territorio e le eccellenze vitivinicole della Maremma.“L’incontro diretto con gli importatori stranieri rappresenta un’occasione unica per le nostre aziende, per chi vuole affacciarsi sul mercato internazionale o rafforzare la propria presenza”, dichiara il presidente del Consorzio Tutela Vini del Montecucco, Claudio Carmelo Tipa, e continua: “Come Consorzi di Tutela dei nostri territori, abbiamo il dovere di aiutare soprattutto le piccole e medie imprese che già esportano, che presentano un grande potenziale e considerevoli margini di crescita, con l’obiettivo finale di creare solidi e proficui rapporti commerciali, sia per i produttori sia per gli importatori”.La Maremma tornerà protagonista al ProWein di Düsseldorf, il Salone internazionale del vino in programma dal 19 al 21 marzo: un altro palcoscenico di prestigio per promuovere le aziende e i vini maremmani a livello internazionale.