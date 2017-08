Consorzio del Brunello Montalcino, Cinelli nuovo vicepresidente

1 agosto 2017- 11:05

Siena, 1 ago. (Labitalia) - A seguito delle dimissioni di Andrea Machetti, che ha lasciato per impegni lavorativi, il cda del Consorzio del Brunello di Montalcino ha nominato, in sua sostituzione in qualità di vicepresidente, Stefano Cinelli Colombini, già consigliere e alla guida dell'Azienda Fattoria dei Barbi. Stefano Cinelli, 60 anni, rappresentante di una delle famiglie storiche del Brunello, affiancherà il presidente Patrizio Cencioni e i vicepresidenti Tommaso Cortonesi e Riccardo Talenti, assumendo la responsabile della commissione istituzionale e rapporti con i soci. Nella stessa seduta il primo dei consiglieri non eletti per la categoria imbottigliatori, Gualtiero Ghezzi, azienda Camigliano è entrato in consiglio in sostituzione sempre di Andrea Machetti.