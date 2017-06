Consulenti: entra nel vivo organizzazione Festival Lavoro a Torino

6 giugno 2017- 11:01

Roma, 6 giu. (Labitalia) - L'organizzazione della prossima edizione del Festival del Lavoro di Torino, in programma dal 28 al 30 settembre, entra nel vivo. E' quanto annuncia il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro su 'Italia Oggi'. Prima tappa del percorso di avvicinamento, spiegano i professionisti, è stato l’avvio di un tavolo istituzionale dal titolo 'Il lavoro che cambia', per capire e gestire l’impatto della digitalizzazione del lavoro sulla società del futuro. Il confronto ha preso il via lo scorso 31 maggio dal ministero del Lavoro e ha visto la partecipazione delle principali istituzioni del mondo del lavoro a cominciare dal Consiglio nazionale dell'ordine. L’iniziativa nasce per promuovere una riflessione strutturata su un argomento di ampio respiro e in linea con quello assunto quest’anno dall’Organizzazione internazionale del lavoro per il suo centenario e dal G7 italiano, dedicato appunto al rapporto tra 'Scienza, tecnologia e lavoro'. "Siamo orgogliosi di poter partecipare ad una sfida così avvincente e importante per il futuro dell’Italia", ha dichiarato la presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone. "Le tecnologie determineranno nel tempo -ha spiegato Calderone- la perdita di posti di lavoro, ma anche la nascita di nuove figure professionali se si sapranno efficientare i processi produttivi e diversificare in modo adeguato le prestazioni lavorative. Noi -ha continuato- abbiamo iniziato un percorso di studio e al Festival del Lavoro daremo il nostro contributo, con una serie di documenti e riflessioni, affinché si possa guardare al lavoro in un’ottica diversa e cogliere, da un lato, i vantaggi e le opportunità che nascono dalla rivoluzione tecnologica e, dall’altro lato, mettere in moto un sistema economico che assicuri dignità a tutti i componenti della società". Come detto, le riflessioni della categoria sul lavoro di domani saranno al centro del Festival del Lavoro 2017, la kermesse organizzata dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione studi consulenti del lavoro, che per la sua ottava edizione ha scelto una location d’eccezione: la città di Torino. Il Centro Congressi Lingotto del capoluogo piemontese ospiterà dal 28 al 30 settembre il Festival del Lavoro prima di lasciare la scena al 'G7 Lavoro' fino al 1° ottobre. Durante la tre giorni, ricca di dibattiti in contemporanea con i maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, politico, sindacale, accademico e imprenditoriale, i consulenti del lavoro discuteranno non solo di riforme e previdenza, ma anche di temi caldi come le nuove tutele per i lavoratori autonomi, la sussidiarietà degli Ordini, il welfare aziendale, la sicurezza, l’immigrazione e l’etica del lavoro. I principali argomenti che muovono l’agenda politica e condizionano lo sviluppo e l’economia del Paese.