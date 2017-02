Consulenti lavoro, 2017 apre all'insegna della formazione

21 febbraio 2017- 12:02

Roma, 21 feb. (Labitalia) - Il 2017 si apre all' insegna della crescita professionale per i Consulenti del lavoro grazie ai corsi della Scuola di Alta formazione della Fondazione studi. Venerdì 24 prende il via "Welfare aziendale", corso curato da Luca Caratti e Giovanni Marcantonio per analizzare con taglio pratico e operativo le novità apportate a questa misura dalla legge di Stabilità e predisporre un regolamento aziendale e un contratto per la remunerazione dei premi di produttività. Il 2 marzo, invece, il corso "Giornali, uffici stampa e Social network" aperto a Consulenti del lavoro e giornalisti per conoscere le tecniche di comunicazione più efficaci. Il 24 marzo la replica del corso sul welfare per poi concludere il 29 marzo con il corso sull'AsseCo, l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, che prevede l' utilizzo della piattaforma informatica e l' esame finale per diventare Consulenti del lavoro asseveratori. Le lezioni si terranno a Roma in viale del Caravaggio n. 88 e permetteranno di acquisire crediti validi ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del lavoro. Info su ww.consulentidellavoro.it.