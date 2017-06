Consulenti lavoro, approfondimento su opportunità welfare aziendale

9 giugno 2017- 17:19

Roma, 9 giu. (Labitalia) - Il welfare aziendale rappresenta di certo una grande opportunità per aziende e lavoratori. Questo strumento, infatti, consente di azzerare il cuneo fiscale a prescindere dal possesso, da parte del datore di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).Il chiarimento, opportuno e condivisibile, è giunto attraverso una risposta ufficiale del ministero del Lavoro ad uno specifico quesito formulato in occasione del 15° Forum Lavoro e Fiscale organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi.I vantaggi economici, fiscali e contributivi del welfare aziendale sono pertanto più immediati e facilmente fruibili, senza alcuna correlazione con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 296 del 2006. Questa la conclusione a cui giungono gli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento pubblicato oggi, in cui vengono analizzate tutte le novità emerse al Forum.