Consulenti lavoro: sospendere termini adempimenti per aziende e professionisti in zone colpite da calamità

20 gennaio 2017- 16:14

La presidente Calderone, per aziende e professionisti di Marche, Abruzzo e Lazio

Roma, 20 gen. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro invita il governo a sospendere i termini di tutti gli adempimenti a carico delle aziende e dei professionisti colpiti dalle recenti calamità naturali che hanno interessato le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio. E' quanto si legge in una nota. "La presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone, ha infatti inviato questa mattina una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al ministro dell’Economia e Finanze, Pier Carlo Padoan, e al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, per segnalare -spiega la nota- le numerose criticità legate alla ripresa delle normali attività lavorative nelle zone colpite dagli ultimi eventi sismici, chiedendo un intervento tempestivo per prorogare, oltre alle imminenti scadenze fiscali e contributive, gli adempimenti che mensilmente i consulenti del lavoro sono tenuti ad espletare nell'ambito dei servizi svolti per conto degli imprenditori"."La coincidenza degli effetti del sisma e delle copiose nevicate nelle medesime zone -sottolinea la presidente Calderone nella lettera - influiranno in maniera determinante sull'andamento delle aziende e degli studi professionali, in particolar modo per i professionisti, come i consulenti del lavoro, che operano al servizio di cittadini e imprese. L’eventuale applicazione di sanzioni e penali andrebbe, infatti, a colpire -conclude Calderone- soggetti già fortemente in disagio logistico e personale. Da qui la richiesta della categoria di fornire ai professionisti tutti gli strumenti giuridici più opportuni per far fronte a questa situazione particolarmente delicata".