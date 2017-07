ConTe.it, benessere dipendenti al centro

12 luglio 2017- 15:27

Roma, 12 lug. (Labitalia) - In ConTe.it, brand italiano del gruppo assicurativo Admiral, c’è grande attenzione alle esigenze di tutti i dipendenti. ConTe.it, che è specializzata nella vendita online e al telefono di polizze auto e moto, opera in Italia dal 2008 e nel corso di questi anni ha visto crescere il proprio business e quindi le proprie dimensioni in modo costante e continuo. In breve tempo si è passati da poche decine di unità, ai circa 650 dipendenti di oggi. Di pari passo con questa crescita e in linea con lo spirito e le caratteristiche del gruppo di appartenenza che ha sede a Cardiff in Uk, l’attenzione e la cura verso il benessere a tutti i livelli di chi lavora in ConTe.it sono divenute sempre più elementi centrali e caratterizzanti. In ConTe.it esiste un comitato Wellbeing composto da persone che lavorano quotidianamente, per promuovere iniziative volte a facilitare la conciliazione della vita privata con il lavoro, ad incentivare la mobilità sostenibile, a promuovere attività di prevenzione per la salute e a far risparmiare tempo e denaro. Il programma prevede, infatti, anche un vastissimo catalogo di sconti e convenzioni consultabili su un sito interno che viene costantemente aggiornato con offerte dedicate a tutti i dipendenti. L’intero programma Wellbeing si articola su quattro dimensioni di 'work-life balance': save Time & Money con sconti e convenzioni; empowerment con sviluppo e formazione supplementare, dentro e fuori ConTe.it; health & wellness per il benessere psico-fisico; family & friends per coinvolgere familiari e amici. In particolare, il programma Wellbeing mette a disposizione una serie di iniziative dedicate alle mamme e ai papà: si tratta del programma 'Genitori ConTenti'. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini al bisogno dei dipendenti di ConTe.it di bilanciare al meglio la vita personale con quella lavorativa. Nel corso di quest’anno è stato previsto un ciclo di 16 seminari tenuti da una equipe di specialisti nel settore dell’infanzia che hanno incontrato i colleghi di ConTe.it per un confronto sulle diverse fasi della maternità, con l’obiettivo di accompagnare i neogenitori in questa importante fase della vita, dalla gravidanza fino all’adolescenza. I seminari hanno introdotto il tema della gravidanza, passando dai primi mesi di vita del bambino alle prime scoperte. Hanno poi introdotto il tema del rientro a lavoro e contenuti educativi come quelli legati alla corretta gestione del web e dei new media per i ragazzi adolescenti.Il programma prevede anche il 'Rientro ConTento', un percorso di reinserimento graduale al lavoro fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. L’obiettivo è quello di supportare in tutti i modi i neogenitori e consentirgli di ri-ambientarsi in ConTe.it: il reinserimento consiste in un approccio più morbido al rientro, anche grazie a una riduzione temporanea dell’orario. Il programma in particolare si rivolge ai genitori che hanno un orario full time, il cui/la cui partner abbia degli impegni lavorativi ostacolanti la gestione della vita familiare, unitamente ad eventuali altri fattori rilevanti, ad esempio incompatibilità con gli orari dell’asilo nido. Inoltre, alle neo-mamme e ai neo papà di ConTe.it è concessa la possibilità di optare per una pausa pranzo di 30 minuti anziché di 1 ora al termine del periodo di allattamento (qualora se ne fruisca) e fino al termine delle scuole elementari del proprio bimbo, in modo da poter uscire con trenta minuti di anticipo rispetto all’orario standard.