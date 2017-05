Cooperjob, servizio web per incontro domanda-offerta di lavoro

24 maggio 2017- 17:01

Roma, 24 mag. (Labitalia) - 'Open data by default': è questa la novità che presenta Cooperjob - nuova iniziativa imprenditoriale del Gruppo Cooperativo Cgm, la più diffusa e articolata rete di imprese sociali presenti sul territorio italiano - rispetto all’attuale mercato delle agenzie per il lavoro. Attraverso l’accesso al sito www.cooperjob.eu viene proposto un sistema di incontro domanda/offerta di lavoro libero, gratuito e disintermediato sia per aziende sia per i candidati. Il servizio è già disponibile e lo sarà per sempre; le aziende hanno così a disposizione una piattaforma digitale professionale capace di offrire tutte le risposte alle proprie necessità in ambito Human Resources: anagrafica di dettaglio, multiutenza, connessione con i social media aziendali, ricerca libera, pubblicazione vacancy/offerte, matching, assistenza.Il candidato può invece trovare su www.cooperjob.eu un motore di ricerca accelerato capace di permettergli la gestione d’identità professionali multiple, consultazione libera, amministrazione delle candidature, video cv.“Sono tre - ricorda Marco De Stefani, direttore Cooperjob - le scelte di fondo alla base del progetto Cooperjob. La prima è il mercato del lavoro disintermediato, ovvero bene comune e non bene privato, con l'obiettivo della massima occupazione attraverso la totale gratuità della piattaforma gestionale aperta a tutti i lavoratori e aziende"."La seconda - prosegue - è web tv al servizio del lavoro, ovvero presentare il mondo del lavoro come non è mai stato visto: storie, vite, successi, fallimenti, attese, speranze e progetti di lavoratori e aziende, enti, organizzazioni; la pancia del paese, narrazioni reali video, raccontate senza filtri attraverso un portale di un’agenzia di somministrazione lavoro totalmente gratuito e multi stakeholder. Con la terza Cooperjob intende essere la prima public company italiana partecipata da un azionariato aperto e diffuso, senza alcun costo di transazione una borsa valori sociale con start giugno/luglio 2017". “Abbiamo investito in Cooperjob - dichiara Stefano Granata, presidente Cgm - perché lo riteniamo un completamento dell’impegno trentennale di Cgm nel mondo del lavoro. Cooperjob è e vuole essere un’autentica 'Market Community' andando a rivoluzionare il mercato della somministrazione lavoro che in Italia appare spesso chiuso e autoreferenziale. Lo faremo introducendo cambiamenti radicali nell’approccio al mercato da parte di un’agenzia per il lavoro, una nuova cultura del lavoro che vuole intendere la socialità come mezzo e fine".