Coquis, corso post-diploma in scienza e arte culinaria

5 giugno 2017- 13:46

Roma, 5 giu. (Labitalia) - Con un corso post diploma equivalente alla laurea triennale in scienza e arte culinaria si potrà ambire e lavorare nelle cucine dei migliori ristoranti e nel settore ricerca della ristorazione, aspirando alla figura di executive chef, consulente food, cuoco proprietario ristoratore, controller del settore ristorazione. A offrire la possibilità, dal prossimo 23 ottobre, è Coquis, l’Ateneo romano della cucina italiana (in via Flaminia 575) guidato dallo chef stellato Angelo Troiani (Il Convivio e Acquolina Hostaria). Il corso, unico nella capitale, prevede uno stage di 2 mesi in importanti ristoranti del circuito Coquis con il risultato finale di conseguire un titolo di studio superiore, uno European Bachelor Degree, equivalente appunto alla laurea triennale italiana.Il percorso formativo, che garantisce un'importante preparazione teorica quanto pratica con l’obiettivo di formare uno chef capace di creare un menù coniugando i sapori dal punto di vista sensoriale e nutrizionale, consente allo studente Coquis di apprendere le basi scientifiche dell’alimentazione e la storia della cucina italiana, europea e internazionale combinando il sapere alla scienza in modo interdisciplinare. In particolare, le materie di studio proposte sono microbiologia, chimica, biochimica, scienze della nutrizione, ma anche storia, antropologia e sociologia del cibo, mentre le materie teoriche sono sviluppate praticamente con dimostrazioni nel laboratorio culinario, che costituiscono circa i 2/3 delle ore del corso. Tecnologia alimentare, gastronomia molecolare, analisi sensoriale, enologia sono le altre materie di studio che saranno apprese sperimentando i processi di sviluppo, produzione e valutazione dei nuovi alimenti.Il corso permette agli studenti di guadagnare crediti universitari europei Ects, equivalenti ai crediti americani Us Units, con il risultato che l’apprendimento sarà valido in tutto il mondo e permetterà la mobilità degli studi e delle carriere tra i diversi paesi in modo automatico. Alla fine del corso di studi triennale Bachelor of Science lo studente riceve lo European Bachelor Degree e l’'Official Transcript' dei crediti rilasciato dall’istituzione europea che accredita la scuola.